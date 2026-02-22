국민의힘, 지방선거 이후 당명 개정 다시 논의하기로

▲ 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 최고위원들이 22일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 이석하고 있다.

국민의힘이 6·3 지방선거 이후 당명 개정을 다시 논의하기로 했습니다.국민의힘 지도부는 오늘 오후 국회에서 비공개 최고위원회의를 열어 이렇게 결정했다고 최보윤 수석대변인이 전했습니다.국민의힘은 새 당명 후보로 '미래연대'와 '미래를여는공화당' 2가지를 압축해 최고위에서 의견 수렴을 했습니다.그러나 지방선거까지 새 당명을 유권자들에게 알리기에 시간이 촉박하다는 현실적인 이유 등으로 이렇게 의견을 모았습니다.최 수석대변인은 "두 개의 당명안이 보고됐지만 당명 개정은 강령과 기본정책과 함께 이뤄지는 것이어서 지방선거까지 더 충분히 심도 있게 논의하는 게 필요하다는 의견이 모였다"며 "당명 개정은 선거 이후 마무리하기로 최고위에서 의견이 모였다"고 말했습니다.국민의힘은 내일 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 계획입니다.(사진=연합뉴스)