민주당 특위 "충남대전 행정통합, 국힘 정치적 셈법에 물거품 위기"

▲ 더불어민주당 황명선 충청특위 상임위원장(왼쪽에서 네 번째)이 22일 국회에서 열린 충남·대전 통합 및 충청발전특별위원회 기자회견에서 발언하고 있다.

더불어민주당 '충남·대전 통합 및 충청지역 발전 특별위원회'(충청특위)는 오늘 "충남대전 통합이 국민의힘의 추악한 정치적 셈법과 선거 전략에 가로막혀 물거품이 될 위기에 처해 있다"고 비판했습니다.상임위원장을 맡고 있는 황명선 최고위원은 오늘 국회에서 열린 기자회견에서 "(국민의힘 소속) 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 내세운 반대 논리는 전형적인 내로남불(내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜)"이라며 이같이 주장했습니다.황 최고위원은 "통합 그 자체가 목표가 아니라 통합을 선거에 이용하려는 계산만 했던 것 아니냐"며 "정치적 계산으로 반대한다면 충남도민과 대전시민을 기만하고 충남과 대전의 미래를 농락하는 심각한 배신 행위"라고 비판했습니다.이어 "국민의힘의 어떤 방해 공작에도 민주당은 굴하지 않겠다"며 "내일 법제사법위원회와 모레 본회의에서 (충남대전) 통합 특별법을 반드시 통과시킬 수 있도록 온몸을 던져서 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.공동위원장을 맡은 박범계 의원은 "김 지사와 이 시장이 이끌고 있는 일부 반통합적 세력이 조직적으로 사실상의 통합 반대를 천명하고 있다"며 "이렇게 답보 상태로 계속 가야 한다는 말인가. 역사에 죄인으로 남지 말라"고 경고했습니다.충남을 지역구로 둔 박수현 수석대변인은 "대전·충남의 미래와 우리 후손의 미래를 걷어차는 국민의힘의 선택, 판단에 대해 강력하게 규탄한다"며 "(시·도민) 여러분이 정략적 이유로 반대하지 못하도록 엄하게 꾸짖어주셔야 한다"고 목소리를 높였습니다.조승래 사무총장도 오늘 오전 기자 간담회에서 "행정통합을 하는 데 있어 대구·경북은 동의하는데, 충남·대전은 동의 못하겠다고 한다. 이것이 공당인가"라며 "(국민의힘은) 봉건 영주들의 정당인가"라고 꼬집었습니다.조 사무총장은 전남광주·대구경북 특별법의 우선 처리 가능성에 대해 "무엇을 먼저 처리하고, 나중에 처리하고의 문제가 아니"라며 "지금 현재로서는 생각하고 있지 않고 어쨌든 세 개 다 처리해야 한다는 것이 기본 원칙이고 입장"이라고 말했습니다.김 지사와 이 시장은 충남·대전 행정통합 법안이 특별한 권한 이양 없이 행정구역만 통합하는 형태로 졸속 추진되고 있다며 즉각 중단할 것을 요구하고 있습니다.(사진=연합뉴스)