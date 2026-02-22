김병주 "경기지사 출마 뜻 내려놓아…내란 끝낼 최전선에 있을 것"

▲ 경기지사 선거 출마를 선언했던 더불어민주당 김병주 의원이 22일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 경기도지사 출마 공식 철회를 발표하고 있다.

6·3 지방선거에서 경기지사 도전을 준비하던 더불어민주당 김병주(재선·남양주을) 의원이 오늘(22일) 출마 의지를 접었습니다.김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "오늘부로 경기도지사 출마의 뜻을 내려놓는다"고 밝혔습니다.그는 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 재판 1심에서 무기징역을 선고받은 점을 거론, "결국 법치의 정의는 실현되지 않았다"며 "내란을 옹호하는 세력들이 법원과 정당, 거리를 활보하는 현실을 보며 지금 제가 있어야 할 곳은 내란을 끝낼 최전선임을 다시 한번 깨달았다"고 강조했습니다.이어 "도지사 선거를 준비하는 자리가 아니라 이 역사적 과제를 완수하는 최전선에 서겠다"며 "다시 당원과 함께하겠다"고 말했습니다.그러면서 "저의 결심이 당의 단결을 이끄는 불씨가 되고, 다가올 지방선거에서 민주당 압승을 견인하는 승리의 도화선이 되기를 간절히 소망한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)