SSG, 23일부터 미야자키에서 2차 전지훈련 시작

▲ 프로야구 SSG 랜더스 2차 캠프 참가자 명단

프로야구 SSG 랜더스가 일본 미야자키현에서 실전 감각을 끌어올리기 위한 2차 스프링캠프 훈련을 합니다.SSG는 오는 23일부터 다음 달 9일까지 미야자키에서 2차 캠프를 진행한다고 오늘(22일) 밝혔습니다.SSG가 미야자키를 2차 캠프지로 택한 건 이번이 처음입니다.구단은 훈련 효율성과 실전 감각을 끌어올리기 위해 캠프 훈련 기간을 지난해 11일에서 올해 15일로 늘렸습니다.참가 선수 규모 역시 50명에서 57명(코치진 19명, 투수 17명, 포수 3명, 내야수 9명, 외야수 9명)으로 확대해 전 포지션에 걸친 선수층 전력 강화를 꾀합니다.이번 캠프의 핵심 과제는 실전 위주의 전력 점검과 치열한 내부 경쟁을 통한 신규 유망주 발굴입니다.이를 위해 SSG는 일본프로야구(NPB) 구단 및 국내 팀들과 총 6차례 연습경기를 치릅니다.오는 25일 소프트뱅크 호크스, 28일 라쿠텐 골든이글스와 교류전을 치르고, 3월 2일과 3일 롯데 자이언츠, 5일과 6일 두산 베어스와 차례로 맞붙습니다.이숭용 SSG 감독은 "1차 캠프가 체력과 기본기를 다지는 시간이었다면, 2차 캠프는 실전에 맞춰 감각을 끌어올리는 과정"이라며 "연습경기를 통해 선수들이 성장하고 증명하길 기대한다"고 말했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)