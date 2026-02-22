룰라 브라질 대통령 오늘 국빈 방한…내일 이 대통령과 정상회담

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 이재명 대통령 초청을 받아 2박 3일 일정으로 국빈 방한합니다.룰라 대통령의 국빈 방한은 그의 첫 임기 때이던 2005년 이후 21년 만으로 이 대통령이 지난해 12월 청와대로 복귀한 이후 국빈으로 맞이하는 첫 해외 정상이기도 합니다.양 정상은 내일(23일) 오전 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 서명식, 국빈 만찬 등을 갖습니다.회담에서는 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서의 실질적 협력 강화 방안이 논의됩니다.이 대통령은 지난해 6월 첫 해외 순방이던 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의에서 룰라 대통령과 회담하면서 소년공 시절 팔을 다친 일화를 소개하며 같은 소년공 출신인 룰라 대통령의 공감을 끌어낸 바 있습니다.양국 영부인들은 정상들보다 먼저 만나 우의를 다졌습니다.김혜경 여사는 전날 룰라 대통령보다 하루 먼저 입국한 호잔젤라 다시우바 영부인과 광장시장을 찾아 한복 원단과 '커플' 가락지를 고르며 친교의 시간을 가졌습니다.김 여사는 옅은 노란색 옷고름이 달린 옥빛 한복 차림으로 다시우바 여사를 맞이했습니다.브라질 국빈 내외에 대한 진심 어린 환영의 뜻을 담아 브라질 국기 색상의 상징색을 활용한 한복을 착용했다는 것이 청와대의 설명입니다.김 여사는 다시우바 여사가 방한 전 SNS에 올렸던 '한복 인증샷'을 언급하며 "너무 잘 어울렸다"며 인사를 건넸고, 다시우바 여사는 "한복이 너무 아름답다. 브라질 젊은이들 사이에서 한국의 인기가 엄청나다"고 화답했습니다.다시우바 여사는 이어 "한국의 소프트파워가 대단하다"며 브라질 출신 멤버가 포함된 케이팝 그룹 '블랙스완'을 거론하며 브라질 내 한류 열풍을 소개했습니다.두 여사는 이후 경기 파주 국립민속박물관을 찾아 친교 시간을 이어갔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)