당정청, 오늘밤 관세·통상 대책회의…미 동향·상황 점검

▲ 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장

민주당과 정부, 청와대가 도널드 트럼프 미국 행정부의 이른바 '상호관세' 정책의 미국 연방대법원 위법 판결과 관련해 대응책 논의에 나섭니다.당정청은 오늘(22일) 밤 8시 서울 종로구 삼청동 금융연수원에서 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장 주재로 민주당 지도부 및 관계부처 장관이 참석한 가운데 비공개로 관세 관련 통상 현안 점검회의를 개최합니다.회의에는 당에서 한병도 원내대표와 한정애 정책위의장, 국회 대미투자특위 여당 간사인 정태호 의원 등이 참석합니다.정부에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부장, 박윤주 외교부 1차관이, 청와대에선 김 실장과 위 실장 이외에 홍익표 정무수석과 윤성혁 산업정책비서관 등이 자리합니다.당정청은 이날 회의에서 미 연방대법원 판결이 미치는 영향 및 미국 정부의 동향, 예상되는 미국 측의 조치, 대미 투자 프로젝트 상황 등을 공유하고 향후 대응책을 논의할 것으로 보입니다.앞서 청와대는 전날에도 김 실장과 위 실장 주재로 관계부처 합동회의를 열어 미국의 추가 조치와 주요국의 동향을 면밀히 파악해 나가기로 한 바 있습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)