연고대 계약학과 정시 합격자 중 144명 등록포기…전년비 40%↑

연세대학교나 고려대학교의 계약학과에 합격하고도 등록을 포기한 수험생이 대폭 늘어난 것으로 나타났습니다.



종로학원에 따르면 2026학년도 연세대·고려대 신입생 정시 모집에서 대기업과 연계된 계약학과 합격자 중 등록을 포기한 수험생은 모두 144명으로 전년 103명보다 39.8%(41명) 증가했습니다.



연세대는 삼성전자와 연계된 시스템반도체공학과에서 62명이 등록을 포기해 전년보다 47.6% 늘었습니다.



LG디스플레이와 연계된 디스플레이융합공학과는 등록 포기자가 6명으로 전년의 2배 수준입니다.



고려대의 경우 삼성전자와 연계된 차세대통신학과 합격자 중 12명이 등록을 포기해 9.1% 증가했습니다.



현대자동차와 연계된 스마트모빌리티학부는 전년보다 3.8% 늘어난 27명이 등록을 포기했습니다.



또 SK하이닉스와 연계된 반도체공학과는 등록을 포기한 수험생이 37명으로 전년보다 76.2% 증가했습니다.



계약학과는 졸업 후 취업이 보장되는 만큼 정시 모집에서 지원자가 대거 몰렸습니다.



그런데도 합격자 중 등록 포기가 적지 않은 것은 중복합격자 가운데 서울대학교나 다른 대학 의약학 계열로 이탈했을 가능성이 제기됩니다.



임성호 종로학원 대표는 "대기업보다 대학 브랜드나 의학계열에 대한 선호도가 나타날 가능성 높은 상황"이라고 분석했습니다.



(사진=연합뉴스)