룰라 브라질 대통령 오늘 국빈 방한…내일 이 대통령과 정상회담

▲ 2025년 6월 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 이재명 대통령 초청으로 2박 3일 일정의 국빈 방한에 나섭니다.이 대통령이 지난해 12월 청와대로 복귀한 이후 국빈으로 맞이하는 첫 해외 정상입니다.룰라 대통령의 국빈 방한은 첫 임기였던 2005년 이후 21년 만입니다.두 정상은 2 내일 오전 정상회담을 열고 양해각서(MOU) 서명식과 국빈 만찬 등을 진행합니다.회담에서는 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야의 협력 강화 방안이 논의됩니다.두 정상은 개인적 역경을 극복했다는 공통점과 사회 통합·실용주의를 중시한다는 점에서 깊이 있는 논의가 이뤄질 것으로 기대됩니다.이 대통령은 지난해 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국 정상회의에서 룰라 대통령과 회담하며 소년공 시절 팔을 다친 일화를 소개해 공감을 끌어낸 바 있습니다.영부인들은 정상들보다 먼저 만나 우의를 다졌습니다.김혜경 여사는 어제 먼저 입국한 호잔젤라 다시우바 여사와 광장시장을 찾아 한복 원단과 가락지를 고르며 친교의 시간을 가졌습니다.김 여사는 옅은 노란색 옷고름이 달린 옥빛 한복 차림으로 다시우바 여사를 맞이했습니다.브라질 국기 색상을 활용해 환영의 뜻을 담았다고 대통령실은 설명했습니다.김 여사는 다시우바 여사가 방한 전 SNS에 올린 한복 사진을 언급하며 "너무 잘 어울렸다"고 인사했고 다시우바 여사는 "한복이 매우 아름답다, 브라질 젊은이들 사이에서 한국의 인기가 높다"고 화답했습니다.또 "한국의 소프트파워가 대단하다"며 브라질 출신 멤버가 포함된 케이팝 그룹 블랙스완을 거론했습니다.두 여사는 맞춤 한복 가게에서 국내산 실크 원단을 살펴봤습니다.다시우바 여사가 분홍빛 원단을 선택하자 김 여사는 결혼식 때 양가 어머니가 한복을 '커플'로 맞춰 입는다고 설명하며 다른 색 원단을 골랐습니다.김 여사는 "여사님이 한복을 입으면 대한민국 국민이 환호할 것이다, 우리가 대통령님들을 깜짝 놀라게 해드리는 건 어떠냐"고 해 현장에서 웃음이 터졌습니다.이들은 장신구 가게에서 우정의 의미로 같은 가락지를 선택하고 비녀와 노리개도 같은 디자인으로 맞췄습니다.이후 경기 파주의 국립민속박물관을 찾아 일정을 이어갔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)