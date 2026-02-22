일본 보수언론, '다케시마의 날' 맞아 또 도발…"일본 영토"

▲ 독도

일본의 강경 보수 성향 언론인 산케이신문이 오늘(22일) 시마네현이 주최하는 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 날' 행사에 맞춰 독도가 일본 고유 영토라는 억지 주장을 또다시 펼쳤습니다.매년 다케시마의 날에 독도 관련 사설을 게재해 온 산케이는 오늘도 '정부 주최 행사를 요구한다' 제하 사설에서 "다케시마는 일본 고유 영토이지만, 한국이 70년 이상 불법 점거하고 있다"고 도발했습니다.이어 "한국은 일본에 다케시마를 반환해야 한다"고 덧붙였습니다.산케이는 늦어도 17세기 시작된 에도 시대부터 일본이 독도를 어업 중계지로 이용해 왔다며 한국이 현대에 이른바 '이승만 라인'을 그어 부정하게 독도를 가져갔다고 주장했습니다.산케이는 일본 정부가 2월 7일을 '북방영토의 날'로 제정해 이 행사에 총리와 각료가 참석해 왔으나, '다케시마의 날'에는 차관급인 내각부 정무관을 파견해 왔다고 전했습니다.일본은 쿠릴 열도 남쪽 시코탄, 쿠나시르 등 4개 섬을 '북방영토'라고 부르며 러시아와 영유권 갈등을 빚고 있습니다.산케이는 다카이치 사나에 총리가 작년 집권 자민당 총재 선거 당시 '다케시마의 날'에 당당히 각료가 나가면 좋을 것이라고 언급했다며 "행사에 총리의 영상 메시지를 보내는 것도 하나의 방안일 수 있으나, 총리와 각료 참석보다 나은 것은 없다"고 요구했습니다.다카이치 내각은 오늘 오후 시마네현 마쓰에(松江)시에서 열리는 '다케시마의 날'에 각료가 아니라 기존 관행대로 정무관을 보내기로 했습니다.이와 관련해 교도통신은 "한일관계 개선 기조가 이어지는 점을 고려해 (일본 정부가) 한국을 배려한 것으로 보인다"고 해설한 바 있습니다.시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입하는 공시(고시)를 하고, 2005년 공시 100주년을 계기로 2월 22일을 '다케시마의 날'로 지정하는 조례를 만들었습니다.일본 정부는 제2차 아베 신조 내각 출범 직후인 2013년부터 매년 '다케시마의 날 행사'에 정무관을 파견하며 억지 영유권 주장을 펼치고 있습니다.한국 정부는 이에 대해 매년 강력한 항의 의사를 전달하고 행사 폐지를 촉구해 왔습니다.