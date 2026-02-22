뉴스
다저스 김혜성, MLB 첫 시범경기서 2안타 3타점

홍석준 기자
다저스 김혜성, MLB 첫 시범경기서 2안타 3타점
▲ LA다저스의 김혜성

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스에서 뛰는 김혜성이 시즌 첫 시범경기에서 3타수 2안타에 3타점으로 맹활약했습니다.

김혜성은 오늘 미국 애리조나주 템피의 템피 디아블로 스타디움에서 열린 LA 에인절스와 2026 MLB 시범경기에 6번 타자 2루수로 선발 출전했습니다.

김혜성은 1회초 투아웃 만루 기회에서 첫 타석에 들어섰습니다.

상대 선발 투수 호세 소리아노와 8구까지 가는 대결을 벌인 김혜성은 8구째 시속 157.7km 포심 패스트볼을 밀어 좌전 안타를 쳤습니다.

3루 주자 오타니 쇼헤이와 2루 주자 테오스카 에르난데스를 홈으로 불러들이는 선제 2타점 적시타였습니다.

소리아노는 지난해 에인절스에서 10승 11패, 평균자책점 4.26을 기록한 주축 투수입니다.

팀이 6대 0으로 앞선 2회 원아웃 1, 3루에서 두 번째 타석에 등장한 김혜성은 에인절스 세 번째 투수 미치 패리스의 3구째 시속 149km 포심 패스트볼을 중전 안타로 연결해 또 1타점을 추가했습니다.

김혜성은 3회에는 삼진으로 물러났고, 5회 수비 때 더그아웃으로 들어왔습니다.

다저스의 주전 2루수로 평가받는 토미 에드먼이 발목 부상으로 시즌 초반 출전이 어려울 것으로 예상되는 가운데 김혜성은 첫 시범경기에서 인상적인 활약을 펼쳐 주전 경쟁에 청신호를 켰습니다.

또 3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞둔 대표팀에서도 활약을 기대하게 했습니다.

다저스 선발 투수로 나온 야마모토 요시노부는 1⅔이닝을 던져 피안타 3개, 탈삼진 3개로 2실점(1자책점) 했습니다.

(사진=게티이미지)
