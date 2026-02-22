설상 강국 노르웨이, 4회 연속 종합 우승 확정

▲ 크로스컨트리 남자 매스스타트 은메달리스트 마르틴 뢰우스퇴름 엥에트(왼쪽부터), 우승자 요한네스 클레보, 동메달 딴 에밀 이베르센

설상 스포츠 강국인 노르웨이가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 폐회를 하루 남기고 국가별 메달 순위 1위를 확정했습니다.노르웨이는 오늘(22일) 새벽까지 금메달 18개와 은메달 11개, 동메달 11개를 획득, 종합 선두를 굳게 지켰습니다.대회 마지막 날엔 총 5개의 금메달이 마지막으로 주인을 찾아갈 예정이라 2위인 미국(금11·은12·동9)이 금메달을 다 따더라도 노르웨이를 뛰어넘을 수 없게 돼 노르웨이의 종합 우승이 확정됐습니다.이로써 노르웨이는 2014년 소치(금11·은6·동10), 2018년 평창(금14·은14·동11), 2022년 베이징(금16·은8·동13) 대회에 이어 4회 연속 동계 올림픽 종합 우승을 달성했습니다.특히 이번 대회에선 베이징의 16개를 뛰어넘어 역대 동계 올림픽 최다 금메달 기록을 새로 썼고, 최다 메달 기록에선 평창의 39개에 하나 차이로 다가서서 마지막 날 경신 가능성을 남겼습니다.노르웨이는 특히 크로스컨트리 스키에서 7개의 금메달을 휩쓸었고, 바이애슬론과 노르딕복합에서 금메달 3개씩을 더하며 눈밭에서 종합 우승의 발판을 다졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)