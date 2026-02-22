알카라스, ATP 투어 카타르 엑손모바일오픈 우승

▲ 카타르오픈 우승 알카라스

카를로스 알카라스(1위·스페인)가 남자프로테니스(ATP) 투어 카타르 엑손모바일오픈(총상금 288만 3,335 달러) 단식 우승을 차지했습니다.알카라스는 현지시간 21일 카타르 도하에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 아르튀르 피스(40위·프랑스)를 불과 51분 만에 2대 0(6-2 6-1)으로 물리쳤습니다.이달 초 호주오픈에서 우승하며 '커리어 그랜드 슬램'을 달성한 알카라스는 2026시즌 전적 12전 전승을 기록했습니다.통산 26번째 투어 이상급 대회 단식 정상에 오른 알카라스는 우승 상금 52만 9,945 달러(약 7억 6천만 원)를 받았습니다.이 대회에는 얀니크 신네르(2위·이탈리아)도 출전했지만 8강에서 야쿠프 멘시크(16위·체코)에게 2대 1(6-7<3-7> 6-2 3-6)로 져 탈락했습니다.아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 두바이 듀티프리 챔피언십(총상금 408만 8,211 달러) 단식 결승에서는 제시카 페굴라(5위·미국)가 엘리나 스비톨리나(9위·우크라이나)를 2대 0(6-2 6-4)으로 제압했습니다.한국계 페굴라는 통산 10번째 투어 단식 타이틀을 획득했습니다.1994년 2월 24일생인 페굴라는 생일을 앞두고 우승 상금 66만 5천 달러, 우리 돈으로 9억 6천만 원을 받게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)