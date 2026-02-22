알카라스, ATP 투어 카타르 엑손모바일오픈 우승

▲ 카타르오픈 우승 알카라스
카를로스 알카라스(1위·스페인)가 남자프로테니스(ATP) 투어 카타르 엑손모바일오픈(총상금 288만 3,335 달러) 단식 우승을 차지했습니다.
알카라스는 현지시간 21일 카타르 도하에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 아르튀르 피스(40위·프랑스)를 불과 51분 만에 2대 0(6-2 6-1)으로 물리쳤습니다.
이달 초 호주오픈에서 우승하며 '커리어 그랜드 슬램'을 달성한 알카라스는 2026시즌 전적 12전 전승을 기록했습니다.
통산 26번째 투어 이상급 대회 단식 정상에 오른 알카라스는 우승 상금 52만 9,945 달러(약 7억 6천만 원)를 받았습니다.
이 대회에는 얀니크 신네르(2위·이탈리아)도 출전했지만 8강에서 야쿠프 멘시크(16위·체코)에게 2대 1(6-7<3-7> 6-2 3-6)로 져 탈락했습니다.
아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 두바이 듀티프리 챔피언십(총상금 408만 8,211 달러) 단식 결승에서는 제시카 페굴라(5위·미국)가 엘리나 스비톨리나(9위·우크라이나)를 2대 0(6-2 6-4)으로 제압했습니다.
한국계 페굴라는 통산 10번째 투어 단식 타이틀을 획득했습니다.
1994년 2월 24일생인 페굴라는 생일을 앞두고 우승 상금 66만 5천 달러, 우리 돈으로 9억 6천만 원을 받게 됐습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
