한국계 위트컴, MLB 시범경기서 1안타…존스는 볼넷 1개

3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표로 출전하는 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시범 경기에서 3타수 1안타를 쳤습니다.휴스턴은 오늘(22일) 미국 플로리다주 팜비치의 캑티파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와 2026 MLB 시범경기에서 2대 1로 졌습니다.한국계인 위트컴은 6번 타자 3루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1득점, 삼진 1개를 기록했습니다.2회 첫 타석에서 워싱턴 선발 투수 제이크 이더의 4구째 시속 153km 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만든 위트컴은 2루 도루에 성공했고 이후 상대 폭투와 후속 타자의 내야 안타로 홈에 들어왔습니다.위트컴은 3회 삼진, 6회 좌익수 뜬공으로 잡혔고 6회말 수비에서 교체됐습니다.디트로이트 타이거스 소속의 한국계 외야수 저마이 존스는 플로리다주 탬파에서 열린 뉴욕 양키스와 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전했습니다.존스는 2타수 무안타, 볼넷 1개의 성적을 냈습니다.경기에서는 양키스가 20대 3으로 크게 이겼습니다.양키스 2번 타자 우익수로 선발 출전한 에런 저지는 3타수 2안타, 홈런 2개, 4타점으로 펄펄 날았습니다.저지는 WBC에 미국 국가대표로 나올 예정입니다.(사진=게티이미지)