김유란-전은지, 봅슬레이 여자 2인승 16위

▲ 김유란(오른쪽)과 전은지

김유란(강원도청)과 전은지(경기연맹)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 여자 2인승에서 16위에 올랐습니다.김유란-전은지는 오늘 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 봅슬레이 여자 2인승 3·4차 시기를 포함해 1~4차 시기 최종 합계 3분 52초 04로 16위에 이름을 올렸습니다.한국은 2018년 평창 대회 때 김유란이 김민성과 짝을 이뤄 여자 2인승에 출전해 15위에 오른 뒤 2022년 베이징 대회 땐 이 종목에 출전하지 못했고, 8년 만에 다시 나선 이번 대회도 10위권 중반 성적으로 마무리했습니다.앞서 1·2차 시기에서 1분 55초 79로 25개 팀 중 15위에 올랐던 김유란-전은지는 3차 시기에서 전체 12위에 해당하는 58초 15의 기록으로 중간 합계에서 25개 팀 중 15위(2분 53초 94)에 올라 20개 팀이 진출하는 4차 시기까지 올랐습니다.4차 시기에선 3차보다 조금 나은 58초 10으로 주행을 마쳤지만 최종 합계에서는 순위가 한 계단 밀렸습니다.독일의 라우라 놀테-데보라 레비는 1~4차 합계 3분 48초 46으로 올림픽 여자 2인승 2연패를 달성했고, 은메달은 독일의 리자 부크비츠-넬레 슈텐(3분 48초 99)에게 돌아갔습니다.미국의 '엄마 선수' 카일리 험프리스는 재스민 존스와 동메달(3분 49초 21)을 합작해 1인승인 모노봅에 이어 대회 두 번째 동메달을 챙겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)