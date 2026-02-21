러, 연일 텔레그램 때리기…"우크라, 군 정보 빼가"

러시아 연방보안국(FSB)은 우크라이나가 메신저 앱 텔레그램을 통해 전선에 있는 러시아군의 정보를 빼내 군사 목적으로 이용할 수 있다고 현지시각으로 21일 경고했습니다.



이는 러시아 당국이 텔레그램에 대한 압박을 강화하는 가운데 감시 조치를 추가로 도입할 수 있다는 신호라는 분석이 나오고 있습니다.



리아노보스티통신에 따르면 FSB는 "우크라이나군과 보안당국이 텔레그램 메신저에 게시된 정보를 즉시 받아 군사 목적으로 사용할 수 있다는 믿을 만한 정보를 보유하고 있다"고 밝혔습니다.



FSB는 또, 텔레그램을 분석한 결과 지난 3개월간 러시아군이 우크라이나 '특별군사작전' 구역에서 텔레그램을 사용한 것이 반복적으로 군 병력의 생명을 위협했다는 여러 증거가 나왔다고 덧붙였습니다.



러시아인 파벨 두로프가 개발한 텔레그램은 러시아에서 널리 쓰이는 메신저로 전장의 군인도 텔레그램을 중요한 통신 수단으로 사용하는 것으로 알려졌습니다.



그러나 러시아 당국은 텔레그램이 러시아법을 준수하지 않는다며 지난 10일부터 속도 저하 조치 등 서비스에 제한을 가하고 있습니다.



지난해 8월에는 텔레그램의 음성·영상 통화를 차단하기도 했습니다.



(사진=연합뉴스)