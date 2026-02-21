안전·신뢰·견고 AI 촉구…인도 AI 정상회의 공동선언

▲ 현지 시간 지난 19일 인도 뉴델리에서 열린 '인공지능(AI) 임팩트 정상회의'에 참석한 나렌드라 모디 인도 총리(오른쪽에서 8번째) 등 인사들

인도에서 열린 제4차 인공지능(AI) 정상회의 참가국들이 '안전하고 신뢰할 수 있으며 견고한' AI 발전을 촉구했습니다.현지 시각으로 21일 인도 외무부와 AFP통신 등에 따르면 전날 폐막한 'AI 임팩트 정상회의'에 참가한 미국·중국·인도·영국 등 86개국과 유럽연합(EU) 등은 이날 이 같은 내용을 담은 공동 선언문을 채택했습니다.이들은 "안전하고 신뢰할 수 있으며 탄탄한 AI를 발전시키는 것은 신뢰를 구축하고 사회·경제적 이익을 극대화하는 데 필수적"이라고 강조했습니다.선언문은 생성형 AI의 등장을 "기술 진화의 궤적에서 중요한 전환점"이라고 규정하고 "AI의 잠재력은 인류 전체가 혜택을 공유할 때 비로소 가장 잘 실현된다고 우리는 믿는다"고 밝혔습니다.또 "(AI의) 잠재적인 보안 측면에 대한 이해를 심화하는 것은 여전히 중요하다"면서 "AI 시스템의 보안, 업계 주도의 자발적 조치, 공익을 증진하면서 혁신을 가능하게 하는 기술 솔루션과 적절한 정책 틀 채택의 중요성을 인식한다"고 언급했습니다.이번 선언문은 구체적인 약속은 포함되지 않았지만, AI 연구 역량의 국제적 공유를 포함해 자발적이고 구속력이 없는 다양한 이니셔티브를 강조했다고 AFP는 설명했습니다.미국과 영국은 지난해 파리에서 열린 제3차 AI 정상회의 공동 선언문에서는 빠졌으나, 이번 선언문에는 동참했습니다.지난 16일부터 닷새 동안 역대 최대 규모로 열린 이번 정상회의에는 나렌드라 모디 인도 총리를 비롯해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 등 10여 개국 정상이 참석했습니다.다음 AI 정상회의는 내년 상반기에 스위스 제네바에서 열릴 예정입니다.(사진=연합뉴스)