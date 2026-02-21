손흥민 "메시는 최고의 선수…팀으로 승리하겠다"

LA FC 손흥민 선수가 슈퍼스타 메시가 이끄는 마이애미와 시즌 개막전을 하루 앞두고 각오를 밝혔습니다.



활기찬 모습으로 동료들과 함께 내일(22일) 홈에서 열리는 개막전을 준비한 손흥민 선수.



공식 기자회견에서 메시와 맞대결에 대해 이렇게 얘기했습니다.



[손흥민/LA FC : 모두가 알다시피 메시는 최고의 선수고 축구에 엄청난 영향력을 미치는 선수입니다. 하지만 축구는 개인 종목이 아닙니다. 저는 팀으로 승리할 것이고 팀으로 싸울 것입니다.]



메시는 최근 햄스트링을 다쳤었지만, LA 원정에 동행했고 훈련도 소화해 출전이 유력해 보입니다.



사흘 전 북중미 챔피언스컵에서 1골과 도움 3개로 '월드컵의 해'를 화끈하게 시작한 손흥민은 대표팀 주장다운 시즌 각오도 밝혔습니다.



[손흥민/LA FC : 제가 항상 최고의 퍼포먼스, 최고의 컨디션을 보여주는 게 더 지금은 대표팀에서도 필요한 거라고 생각을 하기 때문에, 그게 제가 월드컵을 위해서 하는 생각이라고 생각을 하고.]



