"네가 왜 울어?" 얼굴 감싼 최민정…김길리 울음 터졌다

앞서 쇼트트랙 김길리, 최민정 선수의 동반 메달 소식 전해드렸는데요. 떠나는 전설과 새로운 에이스는 뜨거운 눈물로 서로의 앞날을 응원했습니다.



최희진 기자입니다.



동반 메달을 따낸 6살 선후배 최민정과 김길리는 따뜻하게 축하를 주고받았지만,



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 고생 많았고, 네가 1등 해서 더 좋고, 한국 가서 맛있는 거 먹자.]



[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 좋아요, 언니도 정말 너무 고생 많았고.]



올림픽 무대를 떠나는 최민정을 보면서 김길리가 북받치는 감정을 참지 못하자, 함께 눈시울을 붉혔습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 네가 왜 울어? 울지 마. 너 울면 안 돼. 말 안 해도 알아.]



2014년 처음 태극마크를 단 최민정은 세계선수권에서 24개의 메달을 따내고, 3번의 올림픽에서 한국 선수 최다 7개의 메달을 획득한 살아 있는 전설입니다.



8년 전 평창에서 자신이 그랬듯이 올림픽 데뷔 무대에서 2관왕에 오른 김길리가 있어 마음 편히 꿈의 무대에서 내려온다며 후배에게 진심 어린 응원을 보냈습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 너무 뿌듯하고 대견하고 앞으로도 더 잘해줄 수 있는 선수라고 생각이 들어서 이제는 김길리 선수한테 많은 응원 부탁드리겠습니다.]



쇼트트랙을 처음 배울 때부터 최민정이 '롤 모델'이었던 김길리는 경기장 안팎에서 최민정의 도움을 받아 월드 투어에 이어서 꿈의 무대에서도 정상에 설 수 있었다며, 떠나는 전설의 바통을 받아 한국 쇼트트랙의 새로운 에이스로 힘찬 질주를 다짐했습니다.



[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 언니한테 배운 것처럼 민정이 언니처럼 정말 훌륭하고 멋진 선수가 되려고 노력하겠습니다.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 강윤정)