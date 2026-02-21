'새 에이스' 김길리 2관왕…'전설' 최민정 고별

<앵커>



동계올림픽 소식으로 이어갑니다. 쇼트트랙 김길리 선수가 여자 1,500m에서 금빛 질주로 대회 2관왕에 올랐습니다. '새로운 에이스'가 탄생한 날, 통산 7번째 메달로 새 역사를 쓴 최민정 선수는 올림픽 은퇴를 선언했습니다.



밀라노에서 하성룡 기자가 전합니다.



<기자>



대표팀의 쌍두마차 최민정과 김길리는 쇼트트랙 마지막 경기인 여자 1,500m 결승 중반부터 판을 흔들었습니다.



최민정이 아웃코스로 내달려 2위로 치고 나가자, 김길리는 인코스로 2명을 제치고 3위로 올라섰습니다.



그리고 2바퀴 반을 남기고 약속이나 한 듯 최민정은 인코스로, 김길리는 아웃코스로 선두 미국의 스토더드를 추월했습니다.



가속도를 붙인 김길리는 선배 최민정까지 제친 뒤 1위로 골인하며 두 팔을 번쩍 치켜들었습니다.



여자 계주에 이어 2관왕에 오른 김길리는 은메달을 따낸 최민정과 서로 안아주며 동반 메달을 자축했고, 시상대에 폴짝 뛰어올라 최고의 순간을 만끽했습니다.



[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 계주에 이어서 1,500m까지 금메달을 딸 수 있어서 너무 기쁘고, 너무 영광인 것 같습니다.]



최민정은 사상 첫 3회 연속 1,500m 우승의 대기록은 놓쳤지만, 3번의 대회에서 금메달 4개, 은메달 3개로 동·하계 종목 통산 한국 선수 최다 메달의 새 역사를 쓴 뒤 '올림픽 은퇴'를 선언했습니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 메달 7개까지 따니까 되게 운이 좋았던 선수인 것 같기도 하고. 그 주변에서 얼마나 많은 분들이 도와주셨는지 많이 느낄 수 있었던 대회였습니다. 좋은 일인데, 왜 이렇게 슬플까요.]



---



남자 계주 대표팀도 막판 짜릿한 역전극을 쓰며 두 대회 연속 은메달을 따냈습니다.



한국 쇼트트랙은 마지막까지 화려한 질주를 펼치며 밀라노 올림픽에서 총 7개의 메달을 수확하는 성과를 거뒀습니다.



