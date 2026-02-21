뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'새 에이스' 김길리 2관왕…'전설' 최민정 고별

하성룡 기자
작성 2026.02.21 20:27 조회수
'새 에이스' 김길리 2관왕…'전설' 최민정 고별
<앵커>

동계올림픽 소식으로 이어갑니다. 쇼트트랙 김길리 선수가 여자 1,500m에서 금빛 질주로 대회 2관왕에 올랐습니다. '새로운 에이스'가 탄생한 날, 통산 7번째 메달로 새 역사를 쓴 최민정 선수는 올림픽 은퇴를 선언했습니다.

밀라노에서 하성룡 기자가 전합니다.

<기자>

대표팀의 쌍두마차 최민정과 김길리는 쇼트트랙 마지막 경기인 여자 1,500m 결승 중반부터 판을 흔들었습니다.

최민정이 아웃코스로 내달려 2위로 치고 나가자, 김길리는 인코스로 2명을 제치고 3위로 올라섰습니다.

그리고 2바퀴 반을 남기고 약속이나 한 듯 최민정은 인코스로, 김길리는 아웃코스로 선두 미국의 스토더드를 추월했습니다.

가속도를 붙인 김길리는 선배 최민정까지 제친 뒤 1위로 골인하며 두 팔을 번쩍 치켜들었습니다.

여자 계주에 이어 2관왕에 오른 김길리는 은메달을 따낸 최민정과 서로 안아주며 동반 메달을 자축했고, 시상대에 폴짝 뛰어올라 최고의 순간을 만끽했습니다.

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 계주에 이어서 1,500m까지 금메달을 딸 수 있어서 너무 기쁘고, 너무 영광인 것 같습니다.]

최민정은 사상 첫 3회 연속 1,500m 우승의 대기록은 놓쳤지만, 3번의 대회에서 금메달 4개, 은메달 3개로 동·하계 종목 통산 한국 선수 최다 메달의 새 역사를 쓴 뒤 '올림픽 은퇴'를 선언했습니다.

[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 메달 7개까지 따니까 되게 운이 좋았던 선수인 것 같기도 하고. 그 주변에서 얼마나 많은 분들이 도와주셨는지 많이 느낄 수 있었던 대회였습니다. 좋은 일인데, 왜 이렇게 슬플까요.]

---

남자 계주 대표팀도 막판 짜릿한 역전극을 쓰며 두 대회 연속 은메달을 따냈습니다.

한국 쇼트트랙은 마지막까지 화려한 질주를 펼치며 밀라노 올림픽에서 총 7개의 메달을 수확하는 성과를 거뒀습니다.

※ 저작권 관계로 서비스하지 않는 영상입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지