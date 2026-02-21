K리그1 전북, 슈퍼컵 우승…대전에 2대 0 완승

▲ 21일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026' 전북 현대와 대전 하나 시티즌 경기에서 우승한 전북 현대. 주장 김태환이 슈퍼컵을 들며 환호하고 있다.

지난해 2관왕인 프로축구 전북 현대가 20년 만에 부활한 슈퍼컵에서도 우승을 차지했습니다.전북은 오늘(21일) 전주월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026에서 대전하나시티즌을 상대로 2대 0 완승을 거뒀습니다.브라질 출신 공격수 모따와 티아고가 전후반에 한 골씩 터뜨려 승리에 앞장섰습니다.2006년 이후 20년 만에 다시 열린 슈퍼컵은 한 시즌의 시작을 알리는 단판 대회입니다.전 시즌 K리그1 우승팀과 코리아컵 우승팀이 맞붙는 방식으로 치러지는데, 전북이 지난 시즌 두 대회에서 모두 우승했기 때문에 올해는 K리그1 준우승팀인 대전이 상대로 나섰습니다.지난 시즌 2관왕을 지휘하고 떠난 거스 포옛 감독의 후임으로 전북 지휘봉을 잡은 정정용 감독은 데뷔전을 '승리'와 '우승'으로 장식했습니다.(사진=연합뉴스)