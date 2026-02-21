뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국내 최대 석유비축기지 인근 산불…대응 2단계로 격상

SBS 뉴스
작성 2026.02.21 17:20 수정 2026.02.21 17:49 조회수
21일 오후 충남 서산시 대죽읍 대죽리 인근에서 산불이 발생해 연기가 솟구치고 있다.
21일 오후 충남 서산시 대죽읍 대죽리 인근에서 산불이 발생해 주변 석유비축기지 인근으로 확산하고 있다.

강한 바람이 불고 있는 충남 서부 지역에서 산불이 잇따라 발생해 소방과 산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있습니다.

오늘(21일) 오후 1시 35분쯤 서산시 대산읍 대죽리 인근 야산에서 산불이 발생해 진화 작업이 진행되고 있습니다.

산불 발생지 인근에는 국내 최대 규모의 국가 석유비축기지인 대죽자원비축산업단지가 위치해 긴장감이 높아지고 있습니다.

서산소방서와 산림 당국은 대응 1단계를 발령하고 헬기 9대와 진화 차량 30여 대, 인력 100여 명을 투입했습니다.

하지만 강한 바람으로 진화에 어려움을 겪고 있습니다.

이에 서산소방서는 오후 4시 9분쯤 대응 2단계로 격상했습니다.

관할 소방서와 인접 소방서의 가용 장비를 총동원해 산불이 산업단지 안으로 확산하지 않도록 불길을 차단하는 데 집중하고 있습니다.

교통 통제 안내문자

산불 영향으로 대산읍 대죽리 일대 국도 29호선 차량 통행이 통제되고 있습니다.

이날 오후 2시 22분쯤 예산군 대술면 송석리 일대에서도 산불이 발생했습니다.

소방과 산림 당국은 오후 3시 30분을 기해 대응 1단계를 발령하고 헬기 12대와 진화 장비 65대, 인력 130여 명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있습니다.

불길은 3㎞ 길이의 화선을 따라 번지고 있으며 산불 영향 구역은 약 24ha로 추정됩니다.

현재 진화율을 10%입니다.

서산시와 예산군은 산불 인근 지역의 입산을 금지하고 마을 주민들에게 경로당과 마을회관 등 안전한 곳으로 대피하라는 안내 문자를 발송했습니다.

현재 충남 서해안과 서부 지역에는 강한 바람이 불고 있습니다.

기상청은 오늘 오후부터 이들 지역에 순간 풍속 초속 20ｍ, 고지대에는 초속 25ｍ의 강풍이 불 것으로 예보했습니다.

(사진=산림청·독자 제공, 서산시 발송 교통 통제 안내문자, 연합뉴스)

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지