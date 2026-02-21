국내 최대 석유비축기지 인근 산불…대응 2단계로 격상

이미지 확대하기

강한 바람이 불고 있는 충남 서부 지역에서 산불이 잇따라 발생해 소방과 산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있습니다.오늘(21일) 오후 1시 35분쯤 서산시 대산읍 대죽리 인근 야산에서 산불이 발생해 진화 작업이 진행되고 있습니다.산불 발생지 인근에는 국내 최대 규모의 국가 석유비축기지인 대죽자원비축산업단지가 위치해 긴장감이 높아지고 있습니다.서산소방서와 산림 당국은 대응 1단계를 발령하고 헬기 9대와 진화 차량 30여 대, 인력 100여 명을 투입했습니다.하지만 강한 바람으로 진화에 어려움을 겪고 있습니다.이에 서산소방서는 오후 4시 9분쯤 대응 2단계로 격상했습니다.관할 소방서와 인접 소방서의 가용 장비를 총동원해 산불이 산업단지 안으로 확산하지 않도록 불길을 차단하는 데 집중하고 있습니다.산불 영향으로 대산읍 대죽리 일대 국도 29호선 차량 통행이 통제되고 있습니다.이날 오후 2시 22분쯤 예산군 대술면 송석리 일대에서도 산불이 발생했습니다.소방과 산림 당국은 오후 3시 30분을 기해 대응 1단계를 발령하고 헬기 12대와 진화 장비 65대, 인력 130여 명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있습니다.불길은 3㎞ 길이의 화선을 따라 번지고 있으며 산불 영향 구역은 약 24ha로 추정됩니다.현재 진화율을 10%입니다.서산시와 예산군은 산불 인근 지역의 입산을 금지하고 마을 주민들에게 경로당과 마을회관 등 안전한 곳으로 대피하라는 안내 문자를 발송했습니다.현재 충남 서해안과 서부 지역에는 강한 바람이 불고 있습니다.기상청은 오늘 오후부터 이들 지역에 순간 풍속 초속 20ｍ, 고지대에는 초속 25ｍ의 강풍이 불 것으로 예보했습니다.(사진=산림청·독자 제공, 서산시 발송 교통 통제 안내문자, 연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)