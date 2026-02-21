미국인 64% "관세 지지 안 해"…대법 판결 직전 여론도 싸늘

미국 연방대법원이 현지 시간 20일 트럼프 대통령의 '상호관세'를 무효화시킨 가운데, 트럼프 관세 전반에 대한 미국인들의 여론도 상당히 부정적인 것으로 나타났습니다.



ABC 뉴스와 워싱턴포스트, 여론조사기관 입소스가 대법원의 관세 판결 직전인 지난 12일부터 17일까지 미국 성인 2천589명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 64%는 트럼프 대통령의 수입품 관세 정책에 대해 '지지하지 않는다'고 답했습니다.



'지지한다'는 응답은 34%에 그쳤습니다.



소득 수준과 성별, 연령대를 불문하고 트럼프 관세를 부정적으로 평가하는 비율이 높았고, 백인·흑인·히스패닉·아시아계 등 주요 인종 집단에서도 모두 부정 여론이 우세했습니다.



야당인 민주당 지지층의 95%, 무당층의 72%가 관세 정책에 반대했고, 지난 해 대선에서 민주당 후보를 지지했던 유권자의 98%, 작년 대선에 투표하지 않은 유권자의 69%도 관세 정책에 불만을 표했습니다.



그러나 공화당 지지자는 75%가 관세 정책을 긍정적으로 평가했고, 자신을 트럼프 대통령의 핵심 지지 세력인 '마가'로 인식하는 사람들의 87%도 관세 정책에 찬성했습니다.



다만, 공화당을 지지하지만 자신이 마가는 아니라고 생각하는 집단에서는 43%만이 트럼프의 관세 정책을 지지한다고 답했습니다.



지역적으로는 농촌 지역 미국인 사이에서는 찬반 의견이 비등했고, 교외 및 도시 지역 주민은 대다수가 트럼프의 관세 정책에 반대한다는 의견으로 나타났습니다.