뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "바보 같은 앞잡이" 대법관 맹폭하다…"관세 우회로가? 천재!" 판결문 '줄줄'

김수형 기자
작성 2026.02.21 17:10 수정 2026.02.21 17:12 조회수
PIP 닫기
트럼프 대통령은 상호관세가 위법이라는 대법원 판결 직후 열린 백악관 브리핑에서 작심한 듯 대법관들을 직격했습니다.

특히 자신이 임명한 고서치와 배럿 대법관까지 반대표를 던진 것에 대해 배신감을 노골적으로 드러냈습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이들은 가짜 공화당원과 급진 좌파의 '바보 같은 앞잡이'일 뿐입니다. 헌법을 배신한 비애국적인 행태입니다.]

인신공격성 독설은 가족까지 향합니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 판결은 끔찍합니다. 그들 가족에게도 수치스러운 일입니다. 국정연설요? 마지못해 초대장은 보냈지만, 오든 말든 전혀 상관없습니다.]

트럼프 대통령은 곧 반전의 카드를 꺼냈습니다.

소수 의견을 통해 '대통령에게 다른 관세 권한이 많다'는 점을 짚어준 캐버노 대법관을 향해선 '천재'라고 극찬했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 캐버노 대법관의 천재성에 경의를 표합니다. 그를 대법관으로 임명한 제 자신이 정말 자랑스럽습니다.]

트럼프 대통령은 캐버노가 판결문에 적시한 법 조항들을 하나하나 나열하며, 관세를 부과할 방법은 차고 넘친다고 강조했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그 법령에는 예를 들어 1962년 무역확장법 232조, 1974년 무역법 122조, 201조, 301조, 그리고 1930년 관세법 338조가 포함됩니다.]

트럼프 대통령은 브리핑 직후, 모든 수입품에 10% 추가 관세를 매기는 행정명령에 즉시 서명했습니다.

사법부의 판결을 역으로 이용해 관세 폭탄의 정당성을 확보하겠다는 전략입니다.

(취재 : 김수형, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 최지안, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지