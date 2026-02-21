"트럼프, 상징적 핵농축 허용부터 하메네이 제거까지 고려"

▲ 트럼프 대통령, 하메네이 이란 최고지도자

트럼프 미국 대통령이 이란을 상대로 상징적인 수준의 핵농축 허용부터 최고지도자 제거까지 다양한 옵션을 고려 중이라고 미 온라인 매체 악시오스가 현지시간 20일 보도했습니다.악시오스가 인용한 미 고위 당국자에 따르면 이란과 핵협상 중인 트럼프 행정부는 폭탄 제조로 이어질 가능성이 전혀 없다는 전제로, 이란에 상징적인 수준의 핵농축을 허용하는 제안을 검토할 준비가 되어 있습니다.트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 특사는 아바스 아라그치 이란 외무장관에게 트럼프 대통령의 입장이 이란 영토 내 '농축 제로'라고 전달한 것으로 알려졌습니다.다만 제안서에 '상징적인 소규모 농축'이 포함되더라도, 위협이 되지 않는다는 상세한 근거를 이란 측이 제시하면 미국이 이를 검토할 것이라고 당국자는 전했습니다.이는 이란의 핵 능력을 억제하고 전쟁을 막기 위해 미국과 이란이 설정한 '레드라인' 사이에, 조금이나마 협상의 여지가 있음을 시사한다고 악시오스는 설명했습니다.지난해 6월 공습에 이란 핵 시설 내 원심분리기가 대부분 파괴돼 현재 이란은 우라늄 농축을 하지 못하고 있습니다.미국과 이스라엘은 농축이 재개되면 다시 타격하겠다고 공언했습니다.반면 이란 최고자 아야톨라 하메네이는 민간 용도 핵농축 권리를 포기하지 않겠다는 입장을 고수해왔습니다.상징적 수준의 핵농축 허용 제안과 동시에 트럼프 대통령은 하메네이를 직접 겨냥하는 군사적 옵션도 함께 보고받았습니다.미 국방부는 트럼프 대통령에게 모든 시나리오에 대비한 수많은 대이란 옵션을 제시했는데, 하메네이와 그의 후계자로 거론되는 아들 모즈타파를 제거하는 방안도 그중 하나였다고 트럼프 대통령의 한 고위 고문은 전했습니다.그러나 최측근들조차 트럼프 대통령이 언제 어떤 결정을 내릴지 알 수 없는 상태입니다.또 다른 소식통도 하메네이와 그의 아들을 살해하려는 계획이 몇 주 전 트럼프 대통령에게 보고된 사실을 확인했습니다.최근 미국의 대이란 공격 가능성이 거론되는 가운데, 트럼프 대통령은 지난 19일 이란에 핵 포기 시한을 "10일이나 15일"로 제시하면서 협상이 결렬되면 "나쁜 일이 일어날 것"이라고 경고했습니다.미국의 한 당국자는 악시오스에 "트럼프 대통령은 실질적이고 국내에서 정치적으로 홍보할 수 있는 수준의 합의라면 수용할 준비가 되어 있다"고 전했습니다.