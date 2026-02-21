뉴스
케이팝, 작년 글로벌 앨범 판매 차트 휩쓸…'톱 10' 중 7개

김경희 기자
글로벌 앨범 세일즈 차트(실물음반, 다운로드) 2025 '톱 10' (사진=국제음반산업협회(IFPI) 제공, 연합뉴스)
▲ 글로벌 앨범 세일즈 차트(실물음반, 다운로드) 2025 '톱 10'

그룹 스트레이 키즈와 세븐틴 등 케이팝 그룹들이 작년 한 해 실물 음반과 다운로드를 합산해 가장 많이 팔린 앨범 '톱 10' 가운데 7개를 차지한 것으로 나타났습니다.

현지시간 20일 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 2025년 '글로벌 앨범 세일즈 차트'에 따르면 스트레이 키즈의 '카르마'(KARMA) 2위, 세븐틴의 '해피 버스트데이' (HAPPY BURSTDAY) 3위, 엔하이픈의 '디자이어 : 언리시' (DESIRE : UNLEASH) 4위로 각각 집계됐습니다.

또한 투모로우바이투게더(TXT)의 '별의 장 : 투게더(TOGETHER)' 6위, 제로베이스원의 '네버 세이 네버'(NEVER SAY NEVER) 7위, 아이브의 '아이브 엠파시'(IVE EMPATHY) 9위, 지드래곤의 '위버멘시'(Ubermensch) 10위로 각각 나타났습니다.

'글로벌 앨범 세일즈 차트'는 CD와 LP 등 실물 음반 판매량과 유료 풀 앨범(Full Album) 다운로드 수를 종합 집계합니다.

이 차트 1위는 팝스타 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸' (The Life of a Showgirl)이 차지했습니다.

20위까지 순위가 공개된 이 차트에는 NCT 위시 '컬러'(COLOR·11위), 제로베이스원 '블루 파라다이스'(BLUE PARADISE·12위), 앤팀 '백 투 라이프'(Back to Life·13위), 라이즈 '오디세이'(ODYSSEY·15위), 에스파 '리치 맨'(Rich Man·16위), NCT 위시 '팝팝'(poppop·17위), 보이넥스트도어 '노 장르'(No Genre·18위), 아이브 '아이브 시크릿'(IVE SECRET·20위)이 포함됐습니다.

실물 음반 판매량과 다운로드에 스트리밍 수치까지 반영한 '글로벌 앨범 차트'에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST)이 3위를 기록했습니다.

이어 스트레이 키즈의 '카르마' 6위, 세븐틴의 '해피 버스트데이' 12위, 엔하이픈의 '디자이어 : 언리시' 16위, 로제의 '로지'(rosie) 19위였습니다.

테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸'은 이 차트에서도 1위를 기록했습니다.

(사진=국제음반산업협회(IFPI) 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
