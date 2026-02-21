뉴스
김길리, 쇼트트랙 여자 1500m 금메달…대회 2관왕

배정훈 기자
작성 2026.02.21 12:25 조회수
<앵커>

밀라노 동계올림픽에서는 우리나라의 세 번째 금빛 소식이 들려왔습니다. 한국 쇼트트랙의 간판 김길리 선수가 여자 1,500m에서 금메달을 따내며 이번 대회 2관왕에 올랐습니다.

배정훈 기자입니다.

<기자>

준준결승전과 준결승전을 가볍게 통과한 김길리는 결승전에서도 탁월한 기량을 마음껏 뽐냈습니다.

후미에 처져 기회를 엿보다가 경기 막판 최민정과 함께 앞으로 치고 나오며 2위 자리에 올랐고, 두 바퀴를 남기고 최민정마저 제치며 선두로 올라선 뒤 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.

여자 3,000m 계주에서 이번 대회 한국 쇼트트랙의 첫 금메달을 합작했던 김길리는 다시 한번 금빛 질주를 펼치며 첫 출전한 올림픽에서 대회 2관왕에 등극했습니다.

김길리에 이어 은메달을 차지한 최민정은 개인 통산 7번째 올림픽 메달을 획득하며 한국인 역대 최다 메달리스트로 이름을 올리게 됐습니다.

금메달과 은메달을 휩쓴 김길리와 최민정은 경기 후 서로를 부둥켜 안고 기쁨을 만끽했고, 함께 시상대에 올라 쇼트트랙 경기장에 두 번째로 애국가가 울려퍼지는 모습을 함께 했습니다.

[김길리/쇼트트랙 국가대표 : 계주에 이어서 1,500m까지 금메달을 딸 수 있어서 너무 기쁘고, 올림픽 무대에서 이렇게 1등 자리에 오를 수 있어서 너무 영광인 것 같습니다.]

앞서 열린 남자 5,000m 계주에서는 우리 대표팀이 두 대회 연속 은메달을 따냈습니다.

3위로 처져 있던 상황에서 마지막 주자 황대헌이 극적인 추월에 성공하며 네덜란드에 이어 2위로 결승선을 통과했습니다.

금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개 등 모두 7개의 메달을 수확한 우리 쇼트트랙 대표팀은 '쇼트트랙 강국' 대한민국의 위상을 전 세계에 다시 한번 증명하며 이번 올림픽을 마무리했습니다.

배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
