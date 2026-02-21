김시우, PGA 투어 제네시스 인비테이셔널 2라운드 공동 25위

▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 2라운드에서 김시우 선수가 공동 25위에 올랐습니다.김시우는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라 컨트리클럽에서 열린 대회 이틀째 2라운드에서 버디 3개와 보기 2개, 더블보기 1개로 1오버파를 쳤습니다.중간 합계 2언더파가 된 김시우는 공동 25위로 2라운드를 마쳤습니다.공동 12위 선수들의 성적인 6언더파와는 4타 차이로 남은 3, 4라운드 결과에 따라 상위권 도약 가능성은 충분합니다.마르코 펜지(잉글랜드)와 제이컵 브리지먼(미국)이 합계 12언더파로 공동 선두에 올랐고, 로리 매킬로이(북아일랜드)가 11언더파로 공동 1위에 1타 뒤진 단독 3위입니다.김시우와 함께 1, 2라운드를 치른 남자골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 이븐파 공동 42위로 컷 통과 막차를 탔습니다.셰플러는 1라운드 3오버파로 출전 선수 72명 가운데 63위에 머물렀지만, 2라운드에서 3타를 줄여 3라운드 진출에 성공했습니다.하지만 최근 19개 대회 연속 '톱10' 기록 달성은 여전히 불투명합니다.공동 8위 선수들과는 7타 차입니다.셰플러는 최근 8개 대회 연속 '톱4' 성적도 달성했는데, 현재 공동 4위 선수들과는 9타 차입니다.김주형은 합계 1언더파 공동 33위에 자리했습니다.(사진=게티이미지)