블랙핑크, 유튜브 구독자 1억명 돌파…전세계 아티스트 중 최초

▲ 걸그룹 블랙핑크 공연사진

걸그룹 블랙핑크가 유튜브 역사상 공식 아티스트 채널 가운데 최초로 구독자 1억명을 달성했다고 유튜브가 21일 밝혔습니다.유튜브는 이를 기념하고자 블랙핑크를 위해 제작한 '레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈''를 전달했습니다.구글·유튜브 글로벌 음악 총괄인 리오 코헨은 "유튜브 구독자 1억명을 달성한 블랙핑크의 행보는 그야말로 역사적"이라며 "전 세계 아티스트를 통틀어 최초의 기록"이라고 말했습니다.코헨 총괄은 이어 "이는 블랙핑크와 팬들의 유대감이 얼마나 깊은지, 또 그 영향력이 세계 무대에서 얼마나 독보적인지 증명한다"고 강조했습니다.그러면서 "이는 K-팝의 이정표를 넘어 아티스트가 유튜브라는 플랫폼을 활용해 어떻게 국경 없는 메가 팬덤을 구축할 수 있는지 보여주는 완벽한 본보기"라며 "진정한 글로벌 슈퍼스타의 새로운 기준을 제시하고 있는 블랙핑크의 이 기념비적인 순간을 진심으로 축하한다"고 전했습니다.(SBS 디지털뉴스부, 사진=YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)