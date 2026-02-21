'호주오픈 우승' 알카라스, 카타르오픈도 결승행…11연승 신바람

▲ 남자 테니스 세계 1위 카를로스 알카라스

남자 테니스 세계 1위 카를로스 알카라스가 호주오픈 우승에 이어 남자프로테니스(ATP) 투어 카타르오픈(총상금 283만 3천335 달러)에서도 우승을 눈앞에 뒀습니다.알카라스는 20일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 대회 준결승에서 안드레이 루블료프(세계 14위)를 2대 0(7-6<7-3> 6-4)으로 물리치고 결승에 올랐습니다.올해 호주오픈 우승으로 역대 '최연소 커리어 그랜드슬래머'가 된 알카라스는 올해 11전 전승 무패 행진을 이어갔습니다.결승 상대는 프랑스의 21세 신예 아르튀르 피스(세계 40위)입니다.두 선수는 통산 두 차례 대결했으며 모두 알카라스가 승리했습니다.한편, 아랍에미리크 두바이에서 열린 여자프로테니스(WTA)투어 두바이 챔피언십 (총상금 408만 8천211달러)에서는 엘리나 스비톨리나(세계 9위)와 제시카 페굴라(세계 5위)의 대결로 결승 대진이 짜였습니다.스피톨리나는 3시간 3분의 접전 끝에 세계 4위 코코 고프를 2대 1(6-4 6-7<13-15> 6-4)로 물리치고 결승에 올랐습니다.2017년과 2018년 이 대회 2연패를 달성한 스비톨리나는 8년 만의 정상 탈환을 노립니다.페굴라는 어맨다 아니시모바(세계 6위)에게 2대 1(1-6 6-4 6-3) 역전승을 거두고 결승에 진출했습니다.(사진=게티이미지)