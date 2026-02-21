주유소 기름값 11주 만에 상승 전환…다음 주도 상승할 듯

국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 11주 만에 상승세로 돌아섰습니다.



한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2월 셋째 주(15∼19일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.0원 오른 1,688.3원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 2.3원 상승한 1,750.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 3.0원 오른 1,649.1원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 1,696.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1,662.1원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.6원 상승한 1,587.6원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 이란의 호르무즈 해협 부분 폐쇄와 미국의 이란 협상 기한 제시에 따른 지정학적 불안으로 상승했으나, 미국과 이란의 핵 협상 지속이 상승 폭을 제한했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.8달러 오른 68.6달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 0.8달러 하락한 73.9달러, 국제 자동차용 경유는 0.7달러 오른 89.4달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



대한석유협회는 국제 휘발유·경유 제품 가격이 모두 올랐기 때문에 다음 주에도 국내 주유소 기름값이 상승 흐름을 보일 것으로 보고 있습니다.