남자배구 KB손보 아밋 굴리아, 선수 등록 완료…등번호는 24번

▲ 남자배구 KB손보의 새 아시아 쿼터 선수 아밋

남자 프로배구 KB손해보험이 계약 해지한 모하메드 야쿱의 대체 선수로 영입한 새 아시아쿼터 아밋 굴리아(등록명 아밋)가 선수 등록을 마쳤습니다.오늘 KB손해보험에 따르면 전날 한국배구연맹(KOVO)을 통해 아밋을 새 아시아쿼터 선수로 공시했습니다.아밋은 인도 국가대표 경력의 아웃사이드 히터로, 등번호는 24번을 달고 뛰게 됩니다.아밋은 국제이적동의서(ITC)와 비자 발급이 마무리됨에 따라 지난 19일 입국해 메디컬테스트를 받고 선수단에 합류했습니다.이번 시즌 인도 리그 뭄바이의 주전 공격수로 뛰었던 아밋은 인도 국가대표 시절 한국과 악연이 있습니다.2022 항저우 아시안게임 때 한국과 조별리그 첫 경기에서 24점을 사냥하며 인도가 11년 만에 한국을 꺾는 데 앞장섰습니다.키 195㎝인 아밋은 화끈한 공격력에 안정적인 수비 능력을 갖췄습니다.아밋은 공수 양면에서 안정감을 갖춰 나경복, 임성진, 홍상혁, 윤서진이 포진한 아웃사이드 히터진에서 힘을 보탤 전망입니다.아밋은 입국한 지 이틀밖에 되지 않은 데다 동료들과 호흡을 맞출 시간이 적어 이날 안방인 의정부 경민대체육관에서 열리는 우리카드와 5라운드 최종전에 투입될지 불투명합니다.이에 따라 오는 24일 같은 곳에서 치러지는 삼성화재와 6라운드 첫 경기에서 V리그 데뷔전을 치를 가능성이 큽니다.(사진=KB손보 배구단 제공, 연합뉴스)