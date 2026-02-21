쇼트트랙 마지막 날 금1·은2 '피날레'…김길리 첫 2관왕

▲ 20일(현지시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1,500m에서 금메달을 획득한 김길리와 은메달을 획득한 최민정이 동메달을 획득한 미국의 커린 스토더드와 함께 기념촬영을 하고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 폐회를 이틀 앞둔 대한민국 선수단이 쇼트트랙 마지막 날 금메달 하나와 은메달 2개를 추가하며 종합 순위 13위로 올라섰습니다.김길리와 최민정(이상 성남시청)은 이날 이탈리아 밀라노의 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 1,500ｍ 결승에서 각각 1위(2분32초076)와 2위(2분32초450)로 결승선을 통과해 금·은메달을 차지했습니다.앞서 개최된 쇼트트랙 남자 5,000ｍ 계주 결승에는 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 이정민, 이준서(이상 성남시청)가 출전해 6분52초239의 기록으로 네덜란드(6분51초847)에 이어 2위에 올라 은메달을 획득했습니다.이날 쇼트트랙에서만 메달 3개를 수확한 한국은 이번 대회 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 국가별 메달 집계 순위에서 13위로 전날보다 두 계단 도약했습니다.김길리는 여자 3,000ｍ 계주 우승에 앞장선 데 이어 개인 종목에서도 금메달을 추가하며 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕에 올랐습니다.여자 1,000ｍ 동메달을 합하면 이번 대회에서만 메달 3개를 쓸어 담았습니다.2018년 평창, 2022년 베이징 대회 여자 1,500ｍ 챔피언인 최민정은 후배 김길리에게 간발의 차로 밀려 쇼트트랙 개인 종목 최초의 3연패는 이루지 못했으나 값진 은메달을 챙겼습니다.특히 최민정은 통산 올림픽 메달을 7개(금4·은3)로 늘려 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅·이상 6개)을 밀어내고 동·하계를 통틀어 한국 선수 올림픽 최다 메달 신기록을 썼습니다.쇼트트랙 남자 대표팀은 2006년 토리노 대회 이후 20년 만의 계주 정상 탈환은 불발됐지만, 2022년 베이징 대회에 이어 2회 연속 '은빛 질주'를 펼쳤습니다.스피드 스케이팅 여자 1,500ｍ에 나선 박지우(강원도청)는 1분58초26의 기록으로 21위에 자리했습니다.함께 출전한 임리원(한국체대 입학 예정)은 28위(1분59초73)에 올랐습니다.코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 봅슬레이 여자 2인승에 나선 김유란(강원도청)과 전은지(경기연맹)는 1·2차 시기 합계 1분55초79로 25개 팀 중 15위에 올랐습니다.1·2차 시기 합계 선두로 나선 독일의 라우라 놀테-데보라 레비(1분53초93)와 김유란-전은지의 격차는 1초86입니다.이들은 22일 오전 3시에 열리는 3·4차 시기에서 기록 향상과 순위 상승을 노립니다.프리스타일 스키 하프파이프의 간판 이승훈(한국체대)은 리비뇨 스노파크에서 열린 남자부 예선에서 76점을 받아 25명의 선수 중 10위에 올라 한국 선수로는 최초로 12명이 겨루는 결선에 진출했으나 부상으로 결선엔 뛰지 못했습니다.이승훈은 결선을 앞두고 치른 연습에서 파이프 벽에 오른쪽 무릎을 부딪쳐 1차 시기를 건너뛰었고, 2·3차 시기 가능성을 엿봤으나 상태가 좋지 않아 끝내 기권했습니다.이 종목에서는 미국의 알렉스 페레이라가 결선 93.75점을 받아 금메달을 획득했습니다.2018년 평창 대회 은메달, 2022년 베이징에선 동메달을 땄던 1994년생 페레이라는 마침내 올림픽 챔피언에 등극했습니다.국가별 메달 순위에서는 노르웨이가 금메달 17개, 은메달 10개, 동메달 10개로 선두를 완전히 굳혔습니다.이날 바이애슬론 남자 15㎞ 매스스타트에서 금메달(요한네스 달레-셰브달)을 하나 추가한 노르웨이는 2022년 베이징 대회 때 수확한 16개를 뛰어넘는 단일 동계 올림픽 최다 금메달 신기록을 작성했습니다.페레이라의 금메달을 추가한 미국이 2위(금10·은12·동6), 개최국 이탈리아가 3위(금9·은5·동12)를 달렸습니다.(사진=연합뉴스)