"'윤어게인', 중도 설득 못 해"…깊어지는 국민의힘 내홍

윤석열 젼 대통령 내란 선고 이후에도 계엄은 내란이 아니라며 절윤을 거부한 장동혁 국민의 힘 대표에 대해 당 안팎에서 맹비난이 쏟아지고 있습니다. 오세훈 서울시장은 '윤 어게인' 정치로는 중도를 설득할 수 없다고 날을 세웠고, 한동훈 전 대표도 '장 대표는 윤석열 세력의 숙주'라고 성토했습니다.



국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 윤석열 전 대통령과 절연을 거부한 장동혁 대표를 겨냥해 "'윤 어게인'에 머무르는 정치로는 중도와 미래 세대를 설득할 수 없다"고 SNS에 격문을 올렸습니다.



"대다수 정서와 괴리된 주장을 반복하는 것으로는 국민의 지지를 받을 수 없다"는 것입니다.



장 대표에게 '절윤' 선언을 요구했던 당내 소장파 모임인 '대안과미래' 소속 의원들도 잇따라 비판에 나섰습니다.



[이성권/국민의힘 의원 : 장 대표 취임 후 지금까지 당 지지율은 20% 초반에 갇혀 있습니다. 누구 때문입니까? 국민의 평가는 이미 이것으로 끝난 것입니다.]



[김재섭/국민의힘 의원 (SBS '편상욱의 뉴스브리핑') : 당 대표가 저런 식으로 이야기하는데 어떻게 보수 진영의 유권자분들이 지지할 수가 있겠습니까? 저는 절연의 대상은 윤석열 전 대통령과 장동혁 대표라고 생각합니다.]



국민의힘에서 제명당한 한동훈 전 대표는 "장 대표는 '윤석열 세력의 숙주'"라며 "끊어내지 않으면 보수가 죽는다"고 맹렬히 비난했고, 친한동훈계 의원들도 "당 지도부가 당의 존립까지 위협하는 지경이 됐다"고 목소리를 높였습니다.



반면 당 지도부 관계자는 "장 대표가 '절윤'을 선언한다고 비판자들이 이를 받아들이겠느냐"며 "당권을 잡으려는 세력들이 프레임을 씌우려는 것"이라고 반박했습니다.



개혁신당은 내란범 대신 국민과의 절연을 선택했다며 "보수를 이끌 자격이 없다"고 비판했고, 민주당과 조국혁신당에서는 "기어이 '윤 어게인'을 선택한 장 대표는 제정신이냐"라거나 "국민의힘이 위헌정당해산심판 대상임이 분명해졌다"는 반응이 쏟아졌습니다.



