1. 미 대법 "상호관세 위법"…트럼프 "관세 10% 새로"



미 연방 대법원이 트럼프 대통령이 세계 각국에 부과한 '상호관세'가 위법하다고 판결했습니다. 트럼프 대통령은 판결에 반발하며 다른 수단을 통해 전 세계에 관세 10%를 새로 부과하겠다고 밝혔습니다.



2. 청와대 "국익 부합 방향 검토"…대응전략 모색



우리나라를 비롯해 관세인하 조건으로 대규모 대미투자를 약속한 국가들은 다시 불확실성에 휩싸였습니다. 청와대는 국익에 부합하는 방향으로 대응 방안을 검토해 나가겠다고 밝혔습니다.



3. 윤 "싸움 끝 아냐" 선동·궤변…절연 거부



윤석열 전 대통령이 선고 하루 만에 입장문을 내고 지지층을 향한 선동과 12·3 내란을 합리화하는 반성 없는 궤변을 이어갔습니다. 장동혁 국민의힘 대표는 "아직 1심 판결로, 무죄 추정의 원칙이 적용돼야 한다며 윤 전 대통령과의 절연 요구를 거부했습니다.



4. "제한적 공격 고려"…"2~3일 내 합의안 초안"



트럼프 대통령이 이란을 압박하기 위해 제한적 공격을 고려 중이라고 밝혔습니다. 이란 외무장관은 2~3일 내에 핵 합의 초안을 제시하겠다고 밝혔습니다.