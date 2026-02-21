뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2026.02.21 06:23 조회수
PIP 닫기
1. 미 대법 "상호관세 위법"…트럼프 "관세 10% 새로"

미 연방 대법원이 트럼프 대통령이 세계 각국에 부과한 '상호관세'가 위법하다고 판결했습니다. 트럼프 대통령은 판결에 반발하며 다른 수단을 통해 전 세계에 관세 10%를 새로 부과하겠다고 밝혔습니다.

2. 청와대 "국익 부합 방향 검토"…대응전략 모색

우리나라를 비롯해 관세인하 조건으로 대규모 대미투자를 약속한 국가들은 다시 불확실성에 휩싸였습니다. 청와대는 국익에 부합하는 방향으로 대응 방안을 검토해 나가겠다고 밝혔습니다.

3. 윤 "싸움 끝 아냐" 선동·궤변…절연 거부

윤석열 전 대통령이 선고 하루 만에 입장문을 내고 지지층을 향한 선동과 12·3 내란을 합리화하는 반성 없는 궤변을 이어갔습니다. 장동혁 국민의힘 대표는 "아직 1심 판결로, 무죄 추정의 원칙이 적용돼야 한다며 윤 전 대통령과의 절연 요구를 거부했습니다.

4. "제한적 공격 고려"…"2~3일 내 합의안 초안"

트럼프 대통령이 이란을 압박하기 위해 제한적 공격을 고려 중이라고 밝혔습니다. 이란 외무장관은 2~3일 내에 핵 합의 초안을 제시하겠다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지