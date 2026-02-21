뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'내란범 사면 제한' 소위 통과…"위헌적 헌법 파괴"

박재연 기자
작성 2026.02.21 06:53 조회수
PIP 닫기
<앵커>

내란범 등에 대해 대통령 사면권을 제한하는 '사면법 개정안'이 어제(20일) 민주당 주도로 국회 소위를 통과했습니다. 국민의힘은 헌법에 규정된 대통령의 사면권을 제한하는 건 위헌적이라 주장했습니다.

박재연 기자입니다.

<기자>

윤석열 전 대통령이 그제 1심 재판에서 무기징역형을 선고받은 뒤 하루 만에 열린 국회 법제사법위원회 소위.

민주당 의원들은 내란이란 중범죄는 끝까지 단죄해야 한다며 어떤 면죄부도 없도록 사면법을 고쳐둬야 한다고 목소리를 높였습니다.

[김기표/민주당 의원 : (사면권이) 그동안 대통령의 권한으로서 행사됐던 것보다는 더 엄격하게 행사돼야 한다, 이런 것이 지금 시대가 요구하는 것이고….]

그러자 국민의힘에서는 헌법에 명시된 대통령의 고유 권한인 사면권을 제한하는 건 위헌이란 반발이 나왔습니다.

[나경원/국민의힘 의원 : 사면 대상에 해당하는 죄라든지, 사면 대상에 해당하는 사람을 제한할 수 없습니다. 위헌적인, 또 다른 헌법 파괴란 걸 말씀드리면서….]

국민의힘이 퇴장한 가운데 민주당과 조국혁신당 주도로 사면법 개정안은 소위를 통과했습니다.

내란죄와 외환죄를 저지른 사람은 대통령의 사면 대상에서 원칙적으로 제외하는 게 골자입니다.

다만 헌법 79조에 사면권이 대통령 고유 권한으로 명시돼 있는 만큼 국회 재적 의원 5분의 3의 동의가 있다면, 사면할 수 있도록 하는 단서 조항을 넣었습니다.

[김용민/민주당 의원 : 국민적 공감대가 상당히 높은 사안의 경우엔 사면을 할 수 있다, 라는 길을 열어둔 것입니다.]

한편 기업이 보유한 자사주의 원칙적 소각을 의무화하는 '3차 상법 개정안'도 어제 소위 문턱을 넘었습니다.

민주당은 두 법안 모두 오는 23일 법사위 전체회의를 거쳐서 24일 본회의에서 처리할 방침입니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지