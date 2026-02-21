뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

차준환·이해인, 피겨 갈라쇼 출연 확정

배정훈 기자
작성 2026.02.21 05:00 조회수
차준환·이해인, 피겨 갈라쇼 출연 확정
▲ 3일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 차준환이 연기를 펼치고 있다.

차준환(서울시청)과 이해인(고려대)이 한국 피겨 스케이팅을 대표해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 갈라쇼에 출연합니다.

국제빙상경기연맹(ISU)은 한국시간으로 내일 오전 4시 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 피겨 스케이팅 갈라쇼에 참가할 7명의 여자 싱글 선수를 21일 발표하면서 모든 출연진을 확정했습니다.

갈라쇼 출연진은 세부 종목(남녀 싱글·페어·아이스댄스) 메달리스트들과 더불어 경기 성적과 팬들의 요청 등을 고려한 '특별 초청' 선수들로 구성됩니다.

여자 싱글에서 210.56점으로 8위를 차지한 이해인은 특별 초청 선수로 7명의 여자 싱글 출연진에 이름을 올렸습니다.
이해인이 19일(현지시간) 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에 출전, 연기를 펼치고 있다. (사진=연합뉴스)

이해인의 갈라쇼 프로그램은 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 주제가입니다.

남자 싱글에서 4위를 차지한 차준환의 출전은 이미 결정된 상황이었고, 이해인이 추가되면서 이번 갈라쇼에는 두 명의 한국 선수가 전 세계 피겨 팬들의 눈을 즐겁게 해 줄 예정입니다.

차준환의 갈라쇼 프로그램은 뮤지션 송소희가 부른 '낫 어 드림'(Not a Dream)입니다.

이번 대회 남자 싱글에서 파격적인 백플립을 선보였지만, 실전에서 점프 실수를 거듭하며 메달권에 들지 못한 '쿼드의 신' 일리야 말리닌(미국)도 갈라쇼에 출연합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지