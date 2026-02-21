뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

빙속 1500m 박지우 21위·임리원 28위…레이프마-더용 우승

배정훈 기자
작성 2026.02.21 04:01 조회수
빙속 1500m 박지우 21위·임리원 28위…레이프마-더용 우승
▲ 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1500m에 출전한 박지우가 경기를 펼치고 있다.

네덜란드 여자 스피드 스케이팅 '중장거리 베테랑' 안토이네트 레이프마-더용(30)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 1,500ｍ에서 금메달을 목에 걸었습니다.

네 번째 올림픽에 나선 레이프마-더용은 오늘(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 스피드 스케이팅 여자 1,500ｍ에서 1분54초09를 기록, 노르웨이의 라그네 비클룬드(1분54초15)를 0.06초 차로 따돌리고 우승의 기쁨을 만끽했습니다.

여자 팀 추월에서 은메달을 따낸 레이프마-더용은 이번 대회 자신의 첫 금메달을 따내고 '멀티 메달리스트'가 됐습니다.

더불어 레이프마-더용은 2022년 베이징 대회 이 종목 동메달에 그친 아쉬움도 깨끗하게 씻어내고 왕좌에 올랐습니다.

동메달은 35살의 발레리 말테(캐나다·1분54초40)에게 돌아갔습니다.

말테는 팀 추월 금메달과 3,000ｍ 동메달에 이어 이번 대회 3번째 메달을 수확하고 베테랑의 저력을 과시했습니다.

매스스타트에 집중하는 한국의 박지우(1분58초26)와 임리원(1분59초73)은 각각 21위, 28위로 밀렸습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지