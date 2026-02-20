쇼트트랙 시상식서 잘못된 태극기 사용…체육회 대응 검토

▲ 현지 시간 18일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3,000m 계주에서 대표팀이 금메달을 따낸 가운데 시상식에서 태극기가 올라가 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 시상식에서 잘못된 디자인의 태극기가 게양된 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.대회 조직위원회는 어제(19일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 결승 시상식에서 중앙 태극 문양의 각도가 시계 반대 방향으로 기울어진 태극기를 사용했습니다.이날 한국은 결승선을 가장 먼저 통과해 우승했고, 최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청), 이소연(스포츠토토)은 금메달을 차지했습니다.문제가 된 태극기는 이 경기뿐만 아니라 지난 13일 같은 장소에서 열린 쇼트트랙 남자 1,000ｍ(임종언 동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1,500ｍ(황대헌 은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1,000ｍ(김길리 동메달) 시상식에서도 사용된 것으로 파악됐습니다.대한체육회 관계자는 오늘 "올림픽마다 정부에서 정한 규격과 디자인의 태극기 파일, 애국가 음원을 대회 조직위원회에 전달한다"며 "우리 측 착오는 아니다"라고 밝혔습니다.이어 "체육회 차원의 대응 여부는 내부 검토를 통해 결정할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)