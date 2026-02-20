"후회 없는 무대"…희망을 본 '해피 엔딩'

<앵커>



밀라노 동계올림픽 여자 피겨에서 이해인 선수가 시즌 최고점으로 8위에 올랐습니다. 신지아 선수도 프리스케이팅 개인 최고점을 작성하며, 올림픽 데뷔전을 웃으면서 마쳤습니다. 밀라노에서 하성룡 기자입니다.



이해인은 프리스케이팅 배경음악 카르멘의 선율에 맞춰 강렬한 연기로 시선을 사로잡았습니다.



첫 점프인 더블 악셀-트리플 토루프 연속 점프를 시작으로 7번의 점프를 큰 실수 없이 뛰었고, 스텝과 스핀 과제 모두 최고 레벨을 받으며 연기를 마친 뒤 은반에 누워 환호했습니다.



합계 210.56점으로 시즌 최고점을 경신한 이해인은, 쇼트 프로그램보다 한 계단 뛰어오른 8위에 올랐습니다.



불미스러운 일로 징계를 받는 등 우여곡절 끝에 꿈의 무대에 올라, 모든 걸 쏟아낸 뒤 활짝 웃었습니다.



[이해인/피겨 국가대표 : 후회가 남지는 않는 경기였던 것 같아서 좀 밝게 웃을 수 있었던 것 같습니다.]



신지아는 프리스케이팅 개인 최고점을 경신했습니다.



트리플 루프만 착지가 흔들렸을 뿐 6번의 점프 과제에서는 화려하게 날아오르며, 총점 206.68점으로 11위를 차지했습니다.



[신지아/피겨 국가대표 : 큰 실수 없이 잘 마무리했다는 것에 후련함을 느낀 것 같아요.]



힘든 여정을 마친 두 선수는 가장 먼저 하고 싶은 일을 한 목소리로 얘기했습니다.



[이해인/피겨 국가대표 : 엄마랑 젤라토 먹으러 가고 싶어요.]



[신지아/피겨 국가대표 : 저는 젤라토 피스타치오 맛을 제일 좋아해요.]



20살 이해인과 17살 신지아는 첫 꿈의 무대에서 값진 경험을 쌓으며 다음 올림픽에 대한 기대감을 키웠습니다.



[이해인/피겨 국가대표 : 응원해 주셔서 너무 감사하고 앞으로도 그 감사함 잊지 않고]



[신지아/피겨 국가대표 : 이번 올림픽을 발판 삼아 더 성장하는 선수가 되도록 하겠습니다.]



알리사 리우는 일본의 사카모토 가오리를 제치고 미국 선수로는 24년 만에 여자 싱글 정상에 올랐습니다.



