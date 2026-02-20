뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"비상계엄 다음 날 저녁까지 계획…경고 성격 아니었다"

김지욱 기자
작성 2026.02.20 20:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

재판부는 일시적인 경고성, 호소용 계엄이었다는 윤석열 전 대통령의 주장도 조목조목 반박했습니다. 윤 전 대통령을 비롯한 내란 세력은 비상계엄을 상당 기간 유지하려는 의도가 있었고, 정치인 체포조 운영 시도도 내란 판단의 근거로 삼았다고 밝혔습니다.

이어서 김지욱 기자입니다.

<기자>

지귀연 재판부는 12·3 내란에 대해 윤석열 전 대통령이 주장해 온 일시적 계엄이 아니라는 주요한 근거로 정치인 체포조 운영을 들었습니다.

재판부는 판결문에 윤 전 대통령은 국회 계엄 해제 의결이 임박해지자 우원식, 이재명, 한동훈 등 정치인을 우선하여 체포하게 했다며 "합동 체포조를 동원해 국회의 기능을 상당 기간 마비시키려 했다"고 적시했습니다.

계엄 해제 의결을 막기 위해 군을 투입하면서 군 수뇌부에겐 이유를 제대로 설명하지 않았습니다.

이진우 전 수방사령관 등이 국회 봉쇄가 불법이라는 사정을 인식하고 지시에 따르지 않을 것을 우려해 단편적 지시만 했다는 게 재판부 판단입니다.

재판부는 판결문에서 선관위 파견을 명령받은 정보사 요원들의 임무 가운데 하나는 음모론인 "부정선거와 관련된 자수를 안내하는 것"으로 판시했고, 노상원 전 정보사령관이 선관위 직원들에게 복면을 씌우고 야구방망이와 케이블 타이 등을 준비해 불법 수사를 하려는 정황도 인정했습니다.

[지귀연/서울중앙지법 형사합의25부 재판장 (어제) : (노상원은) 피고인 김용현과 함께 부정선거 수사 등에 관해서 치밀한 계획을 세우기도 하였고….]

재판부는 그러면서도 내란 세력이 국회 직원 상당수가 야근하는 줄 모르고 계엄을 선포했다는 점 등을 이유로 치밀하게 계획된 계엄은 아니라고 봤고, 윤 전 대통령이 한동훈 전 대표를 총으로 쏴 죽이겠다고 말했다는 의혹은 사실로 인정할 수 없다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지