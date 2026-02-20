"'절윤' 하랬더니 사실상 '윤 어게인'"…장동혁 속내 있나

<앵커>



국민의힘 출입하는 손형안 기자와 이야기 이어가겠습니다.



Q. 절연 대신 사실상 '윤 어게인' 선언?



[손형안 기자 : 오늘(20일) 장동혁 대표의 기자 회견문엔 윤석열 전 대통령과 절연하겠단 이른바 '절윤' 언급이 없었죠. 대신, '윤 어게인 세력'으로 불리는 극우 성향 인사들의 주장이 곳곳에 녹아있단 평가가 나오고 있습니다. 윤 전 대통령의 '계몽령' 같은 주장과 논리 구조가 그다지 다를 게 없단 비판 등이 당 안팎에서 쏟아지는 겁니다. 기자회견 전 당 지도부 인사들 가운데 회견 메시지가 너무 거칠다거나 판결 불복으로 비칠 수 있는 표현은 좀 덜어내자는 의견을 장 대표에게 건넨 이들도 있는 걸로 파악되는데요. 하지만, 장 대표가 일축한 걸로 보입니다.]



Q. 변화 없는 장동혁, 이유는?



[손형안 기자 : 몇몇 국민의힘 의원들은 이 정도면 장 대표가 지방선거 치르길 포기한 것과 뭐가 다르겠느냐며 충격적이란 반응을 내놨습니다. 장 대표가 강성 지지층만 쳐다보며 중도 외연 확장으로 노선을 전환할 타이밍을 놓치고 있단 한탄도 했습니다. 일부 당 지도부 인사들마저 현 대통령의 지지율, 갈라진 당내 상황, 1심에서 내란범 심판을 받은 당이 배출한 대통령, 악재들이 차고 넘쳐서 선거 승리는 난망이라고 자조하는 분위기도 있습니다. 그런데도 장 대표가 기존 입장을 고수하는 건, 선거 패배 후 책임론이 불거진다 해도 예컨대 전 당원 투표로 재신임을 묻고, 강성 당원들이 든든히 지지해 준다면, 당권을 지켜 다음을 도모할 수 있단 계산이 있는 거란 분석도 당내에선 나옵니다. 장 대표는 회견 직후에, 이순신 장군의 '필사즉생 필생즉사' 표지석이 있는 충남 아산 현충사를 찾아갔다고 합니다.]



Q. 거센 당내 반발…퇴진 요구로 번지나?



[손형안 기자 : 현시점 당내 반발은 절정으로 치닫고 있다, 이렇게 보셔야 될 것 같습니다. 한동훈 전 대표 제명 때보다 장 대표 사퇴 요구가 거세질 거란 관측도 있습니다. 친한동훈계 박정훈 의원은 장 대표 사퇴보다 더 좋은 선거운동 방법이 있다면 알려달라 이렇게 비꼬기도 했습니다. 장 대표에 각을 세워온 오세훈 서울시장의 경우, 오늘 메시지를 보면, '서울시장 선거'는 언급하지 않고, 보수 재건을 유달리 강조했거든요. 당내 일각에선 오 시장이 서울시장 선거에서 눈을 돌려서 차기 당권에 도전할 수 있단 전망까지 슬슬 나오고 있는 상황입니다.]



