"이란 탄도미사일 내년까지 최소 5천 기 보유"

▲ 이란 국기

이스라엘은 이란의 탄도미사일 역량을 우려하며 이란과 핵협상 중인 미국에 미사일 사거리 제한을 의제로 다룰 것을 연일 압박하고 있습니다.이스라엘 일간 예디오트아흐로노트에 따르면 이스라엘 관리들은 최근 미국과 비공개로 회담하면서 "이란이 미사일 생산을 계속 확대하고 있으며, 2027년 말까지 최소 5천 기의 탄도미사일을 보유할 수 있다"고 우려했습니다.이스라엘 국방부는 작년 6월 이스라엘군이 이란 핵시설과 미사일 발사대 등을 전격 공습하고, 이에 이란이 대규모 보복에 나서며 탄도미사일을 소진하는 일이 없었다면 내년 말 이란의 미사일 재고가 8천 기에 육박했다고 추정했습니다.이스라엘은 당시 '12일 전쟁'에서 이란의 이동식 미사일발사대 120대와 생산 시설, 무기고 35곳 등을 파괴했습니다.그러나 이란도 이스라엘을 향해 500기 이상의 탄도미사일을 발사하며 역량을 과시했습니다.이스라엘은 이 가운데 약 86%를 격추했다고 밝혔지만 일부는 텔아비브, 라마트간, 하이파, 베르셰바 등에 떨어져 피해가 속출했습니다.이스라엘은 이란이 지금도 매달 약 100기의 탄도미사일을 새로 생산 중이며 생산량이 앞으로 더 늘어날 것으로 보고 있습니다.또 작년 6월 경험했듯이 이란이 대규모로 미사일을 쏘면 애로, 다비즈슬링, 아이언돔 등 이스라엘이 보유한 다층 방공망으로도 막아내는 데에 한계가 있다고 판단하고 있습니다.오랜 경제 제재로 첨단 부품 조달에 어려움을 겪은 이란이 고체연료 대신 액체연료를 쓰는 미사일을 많이 만들게 됐지만 미사일의 생산 속도가 빨라진다는 분석도 나오고 있습니다.예디오트아흐로노트는 "이스라엘 관리들은 미국을 군사적 대결로 몰아가는 것처럼 비치지 않도록 신중을 기하면서도 이란의 미사일 위협이 즉각적이며 심각하다는 점을 강조하고 있다"고 전했습니다.이스라엘의 국방 관계자들은 이 사안과 관련해 미국 측과 협의하고 있으며 미국에서도 이란의 미사일 역량이 핵보다 더 광범위한 위협이 될 수 있다는 인식이 점차 확산하는 것으로 본다고 이 매체는 덧붙였습니다.