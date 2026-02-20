유명 대치동 학원 식비 '먹튀'…돈 달라니 '쪽팔리게 XX!'

[뉴스헌터스]



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스>

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이경민 변호사, 이지윤 변호사

- 대치동 영어학원, 방학캠프 도시락 '먹튀'

- 어학원, 하루 약 10개씩 15일 치 도시락 주문

- 방학캠프 도시락 200개…약 200만 원 미지급

- 제보자 "동네 장사라 선결제·계약금 없이"

- 제보자 "특강 끝나면 준다더니 돈 안 줘"

- 학원 측, '덕분에 특강 잘 마쳤다' 문자도

- 제보자 "이후 연락 없고 전화 연결 안 돼"

- 학원 측, '법인카드 분실했다'며 대금 결제 미뤄

- 제보자, 유명 학원 본사에 연락

- 본사 "지점과 사장님이 해결해야 하는 부분"

- 학원, 제보자가 찾아가자 경찰에 신고

- 제보자, 경찰에서 영업 방해 조사받아

- 받아야 할 200만 원보다 변호사 비용이 더 커

- 학원 측 "명예훼손·허위사실 유포로 고소할 것"

- 학원 측 "돈 못 준 게 이럴 일은 아냐"



(SBS 디지털뉴스부)