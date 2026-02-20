뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"카메라 꺼지고 플러팅 했었다"…'아니근데진짜' 한혜진, 탁재훈과 무슨 사이길래

SBS 뉴스
작성 2026.02.20 18:02 조회수
"카메라 꺼지고 플러팅 했었다"…'아니근데진짜' 한혜진, 탁재훈과 무슨 사이길래
모델 한혜진이 '아니 근데 진짜!'에 출격해 입담을 뽐낸다.

오는 23일 방송될 SBS '아니 근데 진짜!'에 한혜진이 게스트로 등장한다.

앞서 진행된 녹화에서 한혜진은 초반부터 탁재훈과 심상치 않은 기류를 만들어냈다. 이날 한혜진은 탁재훈과는 두 번째 만남이라고 밝히며, 첫 만남 장소가 자신의 집이었다고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈은 "목욕도 같이한 사이"라고 덧붙이며 폭탄 발언을 해 현장을 발칵 뒤집었다. MC들이 두 사람의 관계를 추궁하자, 한혜진은 "카메라 꺼지고 내가 탁재훈한테 플러팅도 했었다"라고 의미심장하게 답해 현장을 더욱 술렁이게 만들었다.

이어 한혜진이 이상형으로 연상보다는 연하가 더 좋다고 밝혔다. 그는 "운동을 좋아해서 연상은 어렵다", "내가 연상을 만나면 나이가 너무 올라가지 않냐"라며 이유를 공개했다. 이에 탁재훈은 "죽으면 다 하늘로 올라간다"라며 유치한 질투심을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 한혜진은 헤어질 때 '넌 결혼 상대는 아니야'라는 말이 최악인 것 같다고 말했다. 그는 "저 말을 들으면 너무 슬플 것 같다"라며 속상한 감정을 내비쳤다. 이에 탁재훈이 "누구에게 저 말을 들었냐"며 몰아가자, 한혜진은 발끈해 벌떡 일어나는 모습을 보여 모두를 폭소케 했다는 후문이다.

한혜진이 게스트로 출격하는 '아니 근데 진짜!' 4회는 오는 23일(월) 밤 10시 10분에 방송된다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지