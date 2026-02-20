[자막뉴스] 최시원, 윤석열 선고 직후 SNS에…"불의필망 토붕와해" 무슨 뜻이길래

그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원이 윤석열 전 대통령의 1심 판결 직후 의미심장한 사자성어를 잇따라 게시해 화제입니다.



최시원은 어제(19일) 자신의 SNS에 사자성어 '불의필망'과 '토붕와해'라는 문구를 올렸습니다. 앞서 그는 '불가사의' 문구를 올렸다가 삭제했으며, 이후 불의필망을 올렸다가 다시 토붕와해를 덧붙여 수정했습니다.



'불의필망'은 '의롭지 못하면 반드시 망한다'는 뜻이며, '토붕와해'는 '흙이 무너지듯 완전히 붕괴된다'는 의미입니다.



이날은 12·3 비상계엄 사태와 관련해 기소된 윤 전 대통령의 1심 선고가 있었던 날로, 해당 게시물의 의미를 두고 온라인에서는 다양한 해석이 제기됐습니다.



평소 보수 성향으로 알려진 최시원이 윤 전 대통령에게 1심 무기징역이 선고되자 관련한 입장을 에둘러 밝힌 게 아니냐는 분석이 나오기도 했습니다.



다만 최시원은 해당 게시물과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았습니다. 최시원은 지난해 SNS에 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 보수 성향 활동가인 찰리 커크를 추모하는 글을 공유하기도 했습니다.



최시원은 논란이 되자 "정치적 성향을 떠나 그리스도인이자 가장인 그의 죽음이 안타까웠을 뿐"이라고 해명하고 게시글을 삭제하기도 했습니다.



