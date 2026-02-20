뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'런닝맨' 지석진, K-버라이어티 최초 환갑잔치…지예은 돌연 눈물

SBS 뉴스
작성 2026.02.20 18:01 조회수
'런닝맨' 지석진, K-버라이어티 최초 환갑잔치…지예은 돌연 눈물
'런닝맨'에서 지석진의 환갑잔치가 열린다.

오는 22일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 K-버라이어티 최초 환갑을 맞은 지석진의 성대한 파티 현장이 공개된다.

최근 진행된 녹화에서 멤버들은 초고층 빌딩에서 열린 '위대한 지츠비' 지석진의 환갑 파티에 초대됐다. 평소 지석진을 놀리기 바빴던 멤버들도 이날만큼은 "K-버라이어티 계의 경사다", "나도 저렇게 늙고 싶다"는 등 축하 메시지를 전하며 파티 분위기를 한층 끌어올렸다. 특히 하하는 "지석진은 늙어가는 게 아니라 익어가는 것"이라며 남다른 아부 실력으로 지석진의 마음을 단숨에 홀렸다.

파티의 주최자인 지석진이 '왕코 코인'을 마음대로 지급할 수 있는 절대권력을 쥐자, 멤버들은 순식간에 '간신배 모드'로 돌변해 충성 경쟁에 불이 붙었다. 굳건하던 김종국마저 "34살처럼 보인다"고 치켜세우며 권력 앞에 무릎 꿇는 모습으로 모두가 화들짝 놀랐다. 그 가운데 지석진과 '충주지씨 부녀 케미'를 선보였던 지예은이 돌연 눈물을 보였는데, 그녀는 "지석진은 정말 존경스러운 사람"이라며 진심 어린 속내를 전했다.

과연 지예은의 눈물은 진심일지, 아니면 또 하나의 전략일지, 절대 권력자가 된 '지츠비' 지석진의 환갑 특집 '위대한 지츠비' 레이스는 오는 22일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지