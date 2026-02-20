군경, '북 무인기' 대학원생 '이적죄' 구속영장…"국익 위협"

▲ 지난달 21일 군경 '북한 무인기 침투' 피의자 장 모 씨와 오 모 씨가 다니던 서울의 한 대학교 공대 건물에서 경찰 관계자들이 압수품을 옮기고 있다.

군경합동조사 태스크포스(TF)는 북한에 무인기를 날려 보낸 30대 대학원생 오 모 씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.경찰청 국가수사본부는 "민간인 피의자 중 증거인멸 우려 등이 큰 주피의자에 대해 형법상 일반이적죄, 항공안전법 위반, 군사기지법 위반 혐의를 적용해 어제 구속영장을 신청했고 오늘 청구됐다"고 오늘(20일) 밝혔습니다.경찰은 오 씨가 무인기 사업을 통해 경제적 이익을 얻을 목적으로 무인기를 4회 날려 성능을 시험했다고 판단했습니다.무인기는 인천 강화도에서 출발해 북한 개성시와 평산군을 경유해 경기 파주시로 되돌아오도록 설정됐습니다.경찰은 "이로 인해 북한의 규탄 성명 발표 등 남북 간 긴장을 조성해 대한민국 국민을 위험에 직면하게 했다"고 밝혔습니다.아울러 "우리 군의 군사사항을 노출시키며 대비 태세에 변화를 가져오는 등 군사상 이익을 해했다고 판단했다"고 덧붙였습니다.오 씨는 미체포 피의자 신분이어서 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 주 초에 이뤄질 전망입니다.오 모 씨 등 7명을 피의자로 수사 중인 TF가 신병 확보에 나선 것은 이번이 처음입니다.현재 피의자는 무인기를 제작한 장 모 씨, 무인기 업체 에스텔 엔지니어링 '대북 전담 이사'를 자처한 김 모 씨, 오 씨와 금전 관계가 드러난 국가정보원 8급 직원 A 씨, 오 씨와 학교 동창 사이로 무인기를 날릴 때 동행한 특전사 소속 B 대위 등입니다.정보사 소속 C 소령과 D 대위도 함께 입건됐습니다.D 대위는 무인기에 찍힌 영상을 직접 확인한 것으로도 전해졌습니다.정보사는 공작원들이 위장 신분증으로 취재를 빙자한 정보활동을 할 수 있도록 '가장 신문사'를 운용하려 오 씨를 '협조자'로 포섭했다는 입장인 것으로 전해졌습니다.국정원도 일반이적죄 혐의가 적용된 직원 A 씨에 대해 "정보 수집을 위해 국정원 예산을 사용할 수 있는 지위에 있지 않고, 사용한 사실도 없다"는 입장입니다.(사진=연합뉴스)