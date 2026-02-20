뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS 광화문 무료 공연, 23일 예매 시작

김경희 기자
작성 2026.02.20 16:16 조회수
BTS 광화문 무료 공연, 23일 예매 시작
▲ BTS 광화문광장 컴백 기념 콘서트 포스터

다음 달 21일 광화문광장에서 열리는 그룹 방탄소년단의 컴백 기념 공연 예매가 오는 23일 시작됩니다.

방탄소년단은 팬 플랫폼 위버스에 다음 달 21일 오후 8시 서울 광화문광장 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 예매 관련 상세 정보를 공개했습니다.

이에 따르면 이번 공연 예매는 23일 오후 8시부터 놀(NOL) 티켓에서 무료로 할 수 있습니다.

예매 대상 좌석은 메인 무대를 바라보고 가장 우측에 위치한 스탠딩석과 그 뒤쪽부터 이순신 장군 동상 앞까지 배치된 지정석입니다.

돌출 무대를 둘러싼 스탠딩석은 방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 예약 구매자 가운데 이벤트에 응모한 2천 명을 선정해 제공합니다.

이들 스탠딩석과 지정석을 합한 총 좌석 규모는 1만 5천여 석입니다.

예매는 1인 1매로 제한되며, 티켓 예매 수수료는 별도로 부담해야 합니다.

지정석 구역은 무대 연출과 안전 구조물로 시야에 제한이 생길 수 있으며, 해당 구역을 예매한 관객은 현장에 설치된 대형 스크린으로 공연을 관람할 수 있습니다.

'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 정규 5집 발매 이튿날 열리는 무료 콘서트입니다.

방탄소년단은 경복궁 내부에서 출발해 광화문과 월대를 지나 광화문광장 북쪽 시작점에 설치된 무대에서 공연을 펼치는 방안을 구상하고 있습니다.

이들은 약 1시간 동안 신곡을 비롯한 여러 무대를 선보일 예정입니다.

공연 당일 원활한 진행과 안전 관리를 위해 광장 일대 교통이 통제되며, 혼잡도에 따라 인근 지하철역이 무정차 통과할 수 있습니다.

이번 공연은 넷플릭스를 통해 190개국에서 실시간으로 시청할 수 있습니다.

경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만 명, 숭례문까지는 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 보고 있습니다.

주최 측은 서울광장 인근에 대형 스크린을 설치해 공연을 관람할 수 있게 하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지