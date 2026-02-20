[취재파일] 이란 공습 임박?…미-이란 전력 비교해보니

▲ 2026년 2월 6일 아라비아해에서 촬영된 미국 해군 에이브러햄 링컨 항공모함전단(CSG) 소속 니미츠급 항공모함 '에이브러햄 링컨'호(CVN 72), 알리버크급 유도미사일 구축함 '프랭크 E 피터슨'호(DDG 121), 루이스앤드클라크급 군수지원함 '칼 브래시어'호(T-AKE 7)호의 모습

이란 공군의 현실: 숫자보다 낮은 가동률

"이란의 강점은 다른 곳에 있다. 바로 미사일과 드론"

승부는 첫 72시간에 달려 있다

미국이 이란을 향한 군사적 옵션을 공개적으로 거론하는 가운데, 중동 전역의 미군 공중 전력 배치가 다시 주목받고 있다. 현재 미국은 중동 지역에 약 4만 5천 명 규모의 병력을 전개하고 있으며, 그 핵심은 공중 우세 확보 능력이다.카타르의 알우데이드 공군기지는 중동 최대 규모의 미군기지다. 이곳에는 약 1만 명의 병력이 배치돼 있으며, 중동 공중 작전을 총괄하는 통합공중작전센터(CAOC)가 위치하고 있다. CAOC는 단순한 지휘부가 아니다. 이라크-시리아-걸프 지역 상공에서 전개되는 모든 연합 공군 전력을 통합 기획·통제하는 '전구 공중전의 두뇌'라고 할 수 있다.최근 공개된 위성 사진에 따르면 카타르의 알우데이드 기지 내 전투기 수는 한 달 사이 16대에서 29대로 증가했다. C-17 전략 수송기도 다수 포착됐다. 요르단 무와팍 살티 기지에서도 F-15 전투기가 추가 배치된 정황이 위성 사진으로 확인됐다. 수치 자체보다 중요한 것은 '출격 준비 태세'다. 단순한 방어적 배치가 아니다. 이들은 모두 언제든 공격 작전을 시작할 수 있는 상태를 의미한다.세계 최대 공군력을 보유한 미국은 단순히 전투기 숫자에서 압도적인 것이 아니다. 진정한 차이는 체계에 있다. 미군은 공중조기경보통제기(AWACS), 공중급유기, 전자전기, 정밀유도무기, 위성 기반 ISR(정보·감시·정찰) 네트워크를 통합 운용한다. 전투기는 그 일부일 뿐이다. 이 구조적 우위가 이란과의 가장 큰 격차다.이란 공군(IRIAF)은 보유 전투기 수가 200~300대 수준으로 추정된다. 그러나 실질 가동률은 이보다 낮을 가능성이 높다. 주요 기종은 1970~80년대 도입된 F-4, F-14, MiG-29 등이다. F-4와 F-14는 여전히 운용되고 있으나 부품 수급과 정비 문제는 지속적으로 지적돼 왔고 MiG-29 역시 현대 공중전 기준에서 전자전·레이더 성능 면에서 제한적이다.공중전은 단순한 최고 속도 경쟁이 아니다. 레이더 탐지 거리, 데이터링크, 전자전 능력, 장거리 공대공 미사일 운용 능력이 승패를 좌우한다. 이 영역에서 이란은 구조적으로 매우 불리하다.이란은 중동 최대 규모의 탄도·순항 미사일 전력을 보유한 것으로 평가된다. 사거리 1,300km급 Shahab-3, 2,000km급 Sejjil과 Khorramshahr 등은 이스라엘과 걸프 국가, 역내 미군기지를 사정권에 둔다. 고체연료 기반 이동식 발사 체계는 탐지와 선제 타격을 어렵게 만든다.순항 미사일 Soumar와 Hoveyzeh는 저고도 침투가 가능해 방공망을 우회할 수 있다.여기에 자폭 드론 Shahed-136 계열은 저비용 포화 공격에 최적화된 무기다. 정밀 유도 미사일만큼 정확하지는 않지만, 대량 투입 시 방공망을 소모시키는 '비용 비대칭 전략'을 구현한다.이란은 공중 우세 경쟁에서 밀리는 대신, 전장을 '확장'하는 전략을 택하고 있다.전문가들은 양국 간 교전이 현실화될 경우 초기 72시간이 결정적이라고 본다.미군은 방공망 제압과 공중 우세 확보에 집중할 것이고, 이란은 탄도미사일과 드론 포화 공격으로 역내 미군기지를 압박할 가능성이 높다. 이는 '하이브리드 전장'이 될 수 있다.전투기 숫자만 놓고 보면 결과는 명확해 보인다. 그러나 이 전쟁은 단순한 플랫폼 경쟁이 아니다. 지휘통제체계, 방공망 생존성, 미사일 재고량, 그리고 확전 관리 능력이 복합적으로 작용하는 고강도 체계전(System Warfare)에 가깝다.공중을 장악하더라도 전쟁이 끝나는 것은 아니다. 이란의 미사일은 전장을 국경 밖으로 확장시킬 수 있다.누가 먼저 상대의 눈과 귀, 그리고 지휘통제 체계를 무력화할 것인가. 이것이 중요하다.그 답이 이 전쟁의 방향을 결정할 것이다.(사진=미국 해군 제공, 플래닛랩스, 연합뉴스)