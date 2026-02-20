뉴스
윤 입장문서 "싸움 끝 아냐" 선동에…변명·법원 탓까지

원종진 기자
작성 2026.02.20 17:04
<앵커>

어제(19일) 법원으로부터 내란우두머리 혐의 무기징역형을 선고받은 윤석열 전 대통령이 오늘 입장문을 냈습니다. 반성은 찾아보기 어려웠고, 우리의 싸움은 끝이 아니라며 지지자들을 선동하는 내용까지 담겼습니다.

첫 소식, 원종진 기자가 전해드립니다.

<기자>

어제 1심 재판에서 내란우두머리 혐의 유죄 판단과 무기징역형을 선고받은 윤석열 전 대통령이 하루 만에 본인 명의 입장문을 배포했습니다.

윤 전 대통령은 입장문에서 12·3 비상계엄을 선포한 본인의 결단은 오직 국가와 국민을 위한 것이었다며, 구국의 결단이 내란몰이로 음해당하고 있다고 강변했습니다.

법원의 3개 재판부가 모두 12·3 비상계엄은 내란이라고 못박았지만, 윤 전 대통령은 단순히 군이 국회에 갔기 때문에 내란이라고 하는 논리는 납득하기 어렵다고도 주장했습니다.

사법부의 독립을 담보할 수 없고 법과 양심에 의한 판결을 기대하기 곤란하다며 법원 탓을 하는 모습도 보였습니다.

국민들에게 사과한다는 구절은 한 줄 뿐이었는데, 그마저도 본인의 선택은 구국의 결단이었다는 변명이 달려 있었습니다.

어제 윤 전 대통령 1심 재판부도 지적했듯이 수많은 공직자들과 군·경찰 인력이 수사와 재판을 받으며 사회적 해악이 초래된 점은 가슴이 아프다면서도, 정치 보복으로 비롯된 것이라며 비난했습니다.

윤 전 대통령은 입장문 후반부에는 "우리의 싸움은 끝이 아니"라며 뭉치고 일어서야 한다는 발언도 기재했습니다.

12·3 내란에 대한 사법부의 일관된 판단이 내려지고 있지만, 윤 전 대통령 본인은 계속해서 주변 탓을 하며 극렬 지지층 선동에 골몰하는 모습입니다.

(영상편집 : 이소영)
